На Байконурі під час запуску "Союзу" серйозно пошкоджено єдиний стартовий комплекс для пілотованих місій

На космодромі Байконур після запуску космічного корабля "Союз" пошкоджено єдиний стартовий майданчик для відправлення пілотованих місій. Про це з посиланням на експертів пишуть Медуза, The Insider та інші.

Уранці 27 листопада з 31-го стартового майданчика Байконура було запущено космічний корабель "Союз МС-28", який відправив до Міжнародної космічної станції екіпаж із трьох людей: двох росіян і американця Крістофера Вільямса.

При післяпольотному огляді з'ясувалося, що газовий струмінь двигуна першого ступеня ракети відірвав фрагмент стартового комплексу №6 на майданчику №31.

За деякими даними, ремонт майданчика може тривати до двох років.

Як зазначає видання N+1, зараз майданчик №31 - єдиний у РФ для проведення пілотованих пусків "Союзів". Його пошкодження може призвести до порушення графіка запусків як вантажних, так і пілотованих кораблів.

Популяризатор космонавтики Віталій Єгоров вважає, що Росія фактично втратила можливість запускати в космос людей, чого не було з 1961 року. І тепер потрібно або ремонтувати цей 31-й стартовий стіл, або модернізувати перший "Гагаринський старт", який віддали під музей у Казахстані.

У Роскосмосі підтвердили, що під час післястартового огляду виявлено пошкодження низки елементів стартового столу.

"Після пуску можуть з'являтися пошкодження, тому у світовій практиці є обов'язковим такий огляд. Наразі ведеться оцінка стану стартового комплексу. Для відновлення є всі необхідні резервні елементи, й найближчим часом пошкодження будуть усунені", - заявили там.