- 27.11.25
- 22:18
- RSS
- мапа сайту
ЄС у 20-му пакеті санкцій анонсував непрямий удар по "Росатому": хто постраждає
18:52 27.11.2025 |
Євросоюз завершує підготовку 20-го пакета санкцій, який не міститиме прямих заходів проти "Росатому", але обмеження стосуватимуться його партнерів.
Як передає РБК-Україна, про це під час брифінгу перед початком Санкційного саміту заявив уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.
За словами Власюка, країни ЄС наразі не готові до введення повноцінних санкцій проти російської держкорпорації "Росатом. Разом з тим, певні кроки у цьому напрямку все ж будуть зроблені, адже будуть обмеження, які стосуються сфер, дотичних до діяльності компанії.
"У 20-му пакеті ми не побачимо "Росатому", але точно побачимо деякі речі, які не прямо з ним пов'язані. Це той максимум, який зараз можливо витиснути", - зазначив він.
Власюк також підкреслив, що питання санкцій проти російської атомної корпорації надалі буде залишатися на порядку денному. За його словами, Україна день за днем працюватиме з партнерами, щоб таки домогтися в майбутньому обмежень щодо "Росатому".
Власюк переконаний, що російський "Росатом" має бути прирівняний до інших великих російських корпорацій, які вже перебувають під санкційним тиском.
"Ми будемо переконувати партнерів, що "Росатом" - це такий самий "Лукойл". Немає нічого страшного у тому, щоб його санкціонувати, і це абсолютно правильний крок", - наголосив він.
Рівень відключень наразі один з найбільших з літа 2024 року, в результаті понад 30% мережі найбільшого мобільного оператора зв'язку "Київстар" без живлення, заявляє CEO компанії Олександр Комаров і радить користувачам фіксованого інтернету подбати про резервне живлення роутерів, щоб всі довше могли залишатися зі зв'язком.