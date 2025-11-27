Євросоюз завершує підготовку 20-го пакета санкцій, який не міститиме прямих заходів проти "Росатому", але обмеження стосуватимуться його партнерів.

Як передає РБК-Україна, про це під час брифінгу перед початком Санкційного саміту заявив уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

За словами Власюка, країни ЄС наразі не готові до введення повноцінних санкцій проти російської держкорпорації "Росатом. Разом з тим, певні кроки у цьому напрямку все ж будуть зроблені, адже будуть обмеження, які стосуються сфер, дотичних до діяльності компанії.

"У 20-му пакеті ми не побачимо "Росатому", але точно побачимо деякі речі, які не прямо з ним пов'язані. Це той максимум, який зараз можливо витиснути", - зазначив він.

Власюк також підкреслив, що питання санкцій проти російської атомної корпорації надалі буде залишатися на порядку денному. За його словами, Україна день за днем працюватиме з партнерами, щоб таки домогтися в майбутньому обмежень щодо "Росатому".

Власюк переконаний, що російський "Росатом" має бути прирівняний до інших великих російських корпорацій, які вже перебувають під санкційним тиском.

"Ми будемо переконувати партнерів, що "Росатом" - це такий самий "Лукойл". Немає нічого страшного у тому, щоб його санкціонувати, і це абсолютно правильний крок", - наголосив він.