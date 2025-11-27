Фінансові новини
- |
- 27.11.25
- |
- 12:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Німеччина розробляє секретний план на випадок війни з Росією, - WSJ
12:23 27.11.2025 |
Німеччина розробляє та імплементує секретний план на випадок війни з Росією, який передбачає переправлення до 800 тисяч військовослужбовців НАТО до лінії фронту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
Як повідомляє видання, близько 2,5 років тому 12 високопоставлених німецьких офіцерів зібралися у військовому комплексі в Берліні, щоб працювати над секретним планом на випадок війни з Росією. Тепер вони поспішають його імплементувати.
Йдеться про "Операційний план Німеччина" (Operation Plan Germany) - секретний документ обсягом 1200 сторінок.
У плані детально описано, як близько 800 тисяч німецьких, американських та інших військовослужбовців НАТО будуть переправлені на схід до лінії фронту. У ньому також позначено порти, річки, залізниці та дороги, якими вони будуть просуватися, а також як їх буде забезпечено та захищено на цьому шляху.
Зазначається, що план є найчіткішим на сьогодні проявом того, що його автори називають підходом до війни "за участю всього суспільства".
WSJ підкреслює, що німецькі чиновники заявили, що очікують, що Росія буде готова та бажатиме напасти на НАТО у 2029 році. Але низка шпигунських інцидентів, диверсійних атак та вторгнень у повітряний простір Європи, багато з яких західна розвідка приписує Москві, свідчить про те, що вона може готуватися до більш раннього нападу.
Як пише видання, аналітики також вважають, що "можливе припинення вогню в Україні, на якому США наполягають цього тижня, може звільнити час та ресурси для Росії для підготовки дій проти членів НАТО в Європі".
"Мета полягає в тому, щоб запобігти війні, чітко давши зрозуміти нашим ворогам, що якщо вони нападуть на нас, то не досягнуть успіху", - сказав високопоставлений військовий офіцер і один із перших авторів плану, відомого у військових колах як OPLAN DEU.
Повідомляється, що зараз OPLAN "розміщений в ізольованій "червоній мережі" військових, перебуває у другій редакції".
За даними видання, команда генерал-лейтенанта Андре Бодеманн, ветерана Косово та Афганістану, завершила першу версію плану до березня минулого року, спираючись на відгуки зростаючого кола міністерств, урядових установ та місцевих органів влади.
Зокрема, увага приділяється інфраструктурі. У довгостроковій перспективі Берлін має намір витратити 166 млрд євро на 2029 рік на інфраструктуру, зокрема понад 100 млрд євро на давно занедбані залізниці, і приділити пріоритетну увагу інфраструктурі подвійного призначення.
WSJ зазначає, що у війні з Росією Німеччина більше не буде державою на передовій, а стане плацдармом. Окрім деградованої інфраструктури, їй доведеться боротися зі скороченими військовими силами та новими загрозами, такими як безпілотники.
Недоліки законодавства мирного часу також ускладнили для Німеччини захист від диверсії - однієї з найбільших загроз, з якими стикається OPLAN.
Водночас Бундесвер оптимістично налаштований щодо свого прогресу.
"Враховуючи, що ми почали з чистого аркуша на початку 2023 року, ми дуже задоволені тим, де ми сьогодні. Це дуже складний продукт", - сказав офіцер і співавтор OPLAN.
Як показали нещодавні стрес-тести, ще є над чим працювати, щоб план і реальність узгодилися. Найбільша невизначеність, з якою стикаються автори плану, полягає в тому, скільки у них часу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|"Мідас": ДБР порушило справи щодо двох своїх співробітників
|Пакунки доларів з операції "Мідас": банкам заборонено видавати такі обсяги коштів – НБУ
|Зеленський: Україна зможе отримати від Франції 8 систем ППО SAMP-T
|В ОП спростували повідомлення, що Умєров нібито відмовився повертатися в Україну
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|УЕБ вимушена застосовувати санкції до порушників правил торгів необробленою деревиною
Стабільність та надійність ринку великою мірою залежить від виконання укладених угод. Українська енергетична біржа, що здійснює постійні торги необробленою деревиною, приділяє цьому питанню велику увагу та проводить постійний моніторинг стану виконання взятих на себе зобов’язань учасниками торговельних операцій.
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Німеччина розробляє секретний план на випадок війни з Росією, - WSJ
|Європейські ринки акцій змінюються слабо і різноспрямовано
|Україна підписала ліцензійну угоду з Британією про виробництво тисячів перехоплювачів Octopus
|У Росії почалася криза неплатежів у державних закупівлях
|"Спочатку угода": США виставили умову щодо гарантій безпеки для України, - Politico
|Експорт нафти з РФ завдяки санкціям впав на 15-20% – Власюк
Радник-уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив під час зустрічі з політичним радником Міністерства фінансів США Сайрусом Ньюліном, що експорт російської нафти внаслідок застосування санкцій впав на 15-20%, повідомляє офіційний веб-портал Президента України в середу.
Бізнес
|Китай знову займає місце серед лідерів майнінгу біткоїнів
|Порт USB Type-C як стандарт: у ЄС схвалили вимоги до зарядних пристроїв
|WhatsApp повернув функцію з перших версій, яку любили користувачі: як вона працює
|Bloomberg: Оцінка власника TikTok ByteDance зросла до $480 млрд
|"єЧерга": для вантажівок запровадять нові правила на кордоні для прогнозованості руху
|Стартап Respeecher навчив ШІ озвучувати тексти живою українською мовою
|До третини мережі "Київстар" без живлення, її СЕО радить клієнтам подбати про резервне живлення роутерів
Рівень відключень наразі один з найбільших з літа 2024 року, в результаті понад 30% мережі найбільшого мобільного оператора зв'язку "Київстар" без живлення, заявляє CEO компанії Олександр Комаров і радить користувачам фіксованого інтернету подбати про резервне живлення роутерів, щоб всі довше могли залишатися зі зв'язком.