- 27.11.25
- 12:56
RSS
мапа сайту
Україна підписала ліцензійну угоду з Британією про виробництво тисячів перехоплювачів Octopus
10:46 27.11.2025
Делегації Міністерства оборони України та Міністерства оборони Великої Британії підписали ліцензійну угоду щодо випуску українського дрона-перехоплювача Octopus. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.
Він заявив, що це важливий наступний крок, він дозволить виробляти у Великій Британії українські перехоплювачі, які довели свою ефективність у боротьбі з "Шахедами".
"Планується масове виробництво перехоплювачів, яке може сягати кількох тисяч на місяць. Виготовлені засоби будуть передані Україні для посилення захисту нашого неба", - зазначив очільник Міноборони України.
Раніше повідомлялось, що дрон-перехоплювач "Шахедів" Octopus пішов у серію. Технологію передано трьом першим виробникам, ще одинадцять готують виробничі лінії. За словами Шмигаля, Octopus - саме українська технологія перехоплення "шахедів", розроблена Збройними силами й підтверджена у бою. Працює вночі, під глушінням і на низьких висотах.
|Україна підписала ліцензійну угоду з Британією про виробництво тисячів перехоплювачів Octopus
|Експорт нафти з РФ завдяки санкціям впав на 15-20% – Власюк
Радник-уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив під час зустрічі з політичним радником Міністерства фінансів США Сайрусом Ньюліном, що експорт російської нафти внаслідок застосування санкцій впав на 15-20%, повідомляє офіційний веб-портал Президента України в середу.
Рівень відключень наразі один з найбільших з літа 2024 року, в результаті понад 30% мережі найбільшого мобільного оператора зв'язку "Київстар" без живлення, заявляє CEO компанії Олександр Комаров і радить користувачам фіксованого інтернету подбати про резервне живлення роутерів, щоб всі довше могли залишатися зі зв'язком.