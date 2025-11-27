Авторизация

Україна підписала ліцензійну угоду з Британією про виробництво тисячів перехоплювачів Octopus

Делегації Міністерства оборони України та Міністерства оборони Великої Британії підписали ліцензійну угоду щодо випуску українського дрона-перехоплювача Octopus. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Він заявив, що це важливий наступний крок, він дозволить виробляти у Великій Британії українські перехоплювачі, які довели свою ефективність у боротьбі з "Шахедами".

"Планується масове виробництво перехоплювачів, яке може сягати кількох тисяч на місяць. Виготовлені засоби будуть передані Україні для посилення захисту нашого неба", - зазначив очільник Міноборони України.

Раніше повідомлялось, що дрон-перехоплювач "Шахедів" Octopus пішов у серію. Технологію передано трьом першим виробникам, ще одинадцять готують виробничі лінії. За словами Шмигаля, Octopus - саме українська технологія перехоплення "шахедів", розроблена Збройними силами й підтверджена у бою. Працює вночі, під глушінням і на низьких висотах.

За матеріалами: Українська правда
 

