У Росії почалася криза неплатежів у державних закупівлях

Російський бізнес у 2025 році зіткнувся з різким зростанням неплатежів з боку державних компаній за контрактами, укладеними в рамках держзакупівель.

Про це свідчить статистика Федеральної антимонопольної служби РФ, передає The Moscow Times.

Як повідомляється, з початку 2025 року в Росії було порушено 1173 адміністративні справи щодо неплатежів у рамках держзакупівель - на 20% більше, ніж за весь минулий рік (980).

Число скарг малого бізнесу на неплатежі держкомпаній підскочило в 2,5 раза: минулого року було зафіксовано 200 звернень на 1,5 млрд руб., а за неповний поточний рік - вже 482 звернення на 3,6 млрд руб.

Як зазначили в Торгово-промисловій палаті Росії, проблема неплатежів за контрактами справді зростає. Найчастіше держструктури просто не можуть розплатитися: економіка сповільнюється, прибутки падають, а бюджети держструктур починають "тріщати по швах" слідом за федеральною скарбницею.

Окрім того, багато великих компаній мають проблеми з фінансовими ресурсами і доступом до кредиту. Причина - у складній економічній ситуації. При цьому, якщо не платить держзамовник, то грошей не отримує не лише генеральний підрядник, а й безліч субпідрядників, унаслідок чого криза неплатежів поширюється "по всьому ланцюжку".

Зазначається, що в третьому кварталі 39% великих російських компаній стикалися з неплатежами з боку контрагентів. Порівняно з другим кварталом таких компаній побільшало в 1,5 раза, а їхня частка зросла на 13 процентних пунктів.

Дані Росстату підтверджують: прострочена заборгованість російських компаній перед постачальниками на кінець серпня сягнула 3,84 трлн руб. Із початку року обсяг неплатежів зріс на 395 млрд руб. (+11%), а якщо порівнювати із січнем 2024 року - на 993 млрд руб. (+35%).



Фінансовий стан компаній у Росії

Раніше повідомлялося, що дедалі більше російських компаній перестають платити за кредитами на тлі уповільнення економіки та високої ключової ставки. Станом на жовтень із майже 714 тис. юридичних осіб та індивідуальних підприємців із заборгованістю за позиками 171 тис., або 24%, прострочили платежі.

Перед тим стало відомо, що найбільші російські промислові компанії вимушено скорочують робочий час чи чисельність співробітників на тлі уповільнення економіки, стагнації внутрішнього попиту та падіння експорту. Щонайменше шість компаній у гірничодобувному, транспортному секторі та транспортному машинобудуванні РФ, серед яких великі промислові гіганти, скоротили робочий тиждень, щоб зменшити витрати на робочу силу, не звільняючи співробітників.