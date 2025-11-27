Франція запроваджує нову добровільну форму служби через загрозу війни з РФ

Франція оголосила про запуск нової моделі добровільного призову для молоді, що має посилити оборонні можливості країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ініціатива спрямована на підготовку до потенційного військового протистояння з Росією у найближчі роки, пише La Tribune.

Умови нової добровільної служби

За даними видання, 18-річним добровольцям пропонують наступні умови:

проходити службу протягом 10 місяців із можливістю продовження терміну;

зарплату від €900 до €1 000 щомісяця;

освітні кредити ECTS, що дозволить без втрати року перевестися до будь-якого університету після завершення служби.

Передбачається, що мобілізація добровольців у разі війни відбуватиметься виключно на території Франції. До 2035 року влада планує залучити до програми 50 тисяч осіб.

Чому Париж посилює оборону

Станом на зараз французькі збройні сили мають 200 тис. військових і 40 тис. резервістів, але лише 77 тис. з них придатні до оперативного розгортання. За оцінкою колишнього генерала Вінсана Деспортеса, цього вистачить, щоб перекрити приблизно 80 км українського фронту.