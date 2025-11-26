Авторизация

У США хочуть зміцнити контроль за витоками інформації в ядерній сфері - ЗМІ

Глава Національного агентства США з ядерної безпеки (NNSA) Брендон Вільямс розпорядився посилити контроль за витоками секретної інформації зі структур, що працюють у сфері ядерних озброєнь, повідомляє в середу The New York Times (NYT).

"Це не рекомендація, це наказ. Наша національна безпека не допускає альтернатив", - написав він у службовому листі керівникам національних лабораторій з ядерної зброї, текст якого опинився в розпорядженні видання.

Вільямс "наказав своїм підлеглим посилити пильність щодо витоків засекреченої інформації, вказавши на необхідність зберегти секрети, що забезпечують міць найсмертоноснішої зброї у світі".

Газета зазначає, що один з одержувачів листа - директор лабораторії в Лос-Аламосі Том Мейсон, де було створено атомну бомбу і де зараз розробляють ядерну зброю.

Минулого року організацію звинуватили в порушенні режиму безпеки. Порушення описано як повторювані інциденти у 2023 і 2024 роках, коли в зони, що охороняються, приносили несанкціоновані предмети: мобільні телефони, навушники з мікрофонами і кавоварки з Bluetooth для віддаленого управління, повідомляє NYT.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

