Кількість заявок на допомогу з безробіття у США минулого тижня несподівано знизилася

Кількість американців, які вперше звернулися по допомогу з безробіття, минулого тижня скоротилася на 6 тис., до 216 тис., повідомило міністерство праці США.

Згідно з переглянутими даними, тижнем раніше кількість заявок становила 222 тис., а не 220 тис., як повідомлялося раніше.

Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, передбачав зростання кількості заявок до 225 тис.

Середня кількість заявок на допомогу в країні за останні чотири тижні, менш волатильний показник, зменшилася до 223,75 тис. порівняно з 224,75 тис. тижнем раніше.

Тим часом кількість американців, які продовжують отримувати допомогу з безробіття, за тиждень, що завершився 15 листопада, зросла до 1,960 млн. Тижнем раніше цей показник становив 1,953 млн, а не 1,974 млн, як повідомлялося раніше.

