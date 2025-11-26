Фінансові новини
Кількість заявок на допомогу з безробіття у США минулого тижня несподівано знизилася
17:13 26.11.2025 |
Кількість американців, які вперше звернулися по допомогу з безробіття, минулого тижня скоротилася на 6 тис., до 216 тис., повідомило міністерство праці США.
Згідно з переглянутими даними, тижнем раніше кількість заявок становила 222 тис., а не 220 тис., як повідомлялося раніше.
Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, передбачав зростання кількості заявок до 225 тис.
Середня кількість заявок на допомогу в країні за останні чотири тижні, менш волатильний показник, зменшилася до 223,75 тис. порівняно з 224,75 тис. тижнем раніше.
Тим часом кількість американців, які продовжують отримувати допомогу з безробіття, за тиждень, що завершився 15 листопада, зросла до 1,960 млн. Тижнем раніше цей показник становив 1,953 млн, а не 1,974 млн, як повідомлялося раніше.
|УЕБ вимушена застосовувати санкції до порушників правил торгів необробленою деревиною
Стабільність та надійність ринку великою мірою залежить від виконання укладених угод. Українська енергетична біржа, що здійснює постійні торги необробленою деревиною, приділяє цьому питанню велику увагу та проводить постійний моніторинг стану виконання взятих на себе зобов’язань учасниками торговельних операцій.
"Майже годину говорили з віцепрезидентом США Венсом і міністром Сухопутних військ США Дрісколлом. Ми встигли обговорити багато деталей із пропозиції американської сторони для закінчення війни, і стараємося зробити подальший шлях достойним і дійсно ефективним для досягнення тривалого миру", - написав Зеленський
Рівень відключень наразі один з найбільших з літа 2024 року, в результаті понад 30% мережі найбільшого мобільного оператора зв'язку "Київстар" без живлення, заявляє CEO компанії Олександр Комаров і радить користувачам фіксованого інтернету подбати про резервне живлення роутерів, щоб всі довше могли залишатися зі зв'язком.
