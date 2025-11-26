Трамп підписав указ про запуск національної ШІ-платформи Genesis Mission

Адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про створення національної ініціативи Genesis Mission, спрямованої на прискорення наукових відкриттів і технологічних розробок за допомогою штучного інтелекту (ШІ).

Відповідний указ підписали у Білому домі 24 листопада 2025 року.

У документі наголосили, що Сполучені Штати перебувають у глобальній технологічній гонці, де ключову роль відіграє розвиток ШІ.

Президент зазначив, що для утримання американського лідерства потрібні дії, співставні з «Манхеттенським проєктом»:





«Виклики, з якими ми стикаємося, вимагають історичного загальнонаціонального зусилля, порівнянного за терміновістю та амбіціями з Манхеттенським проєктом».

Головною метою ініціативи є створення інтегрованої ШІ-платформи, яка об'єднає федеральні наукові дані - «найбільшу у світі колекцію таких наборів даних» - та дозволить тренувати фундаментальні моделі, автоматизувати дослідження і прискорювати прориви у ключових галузях.

Genesis Mission передбачає залучення ресурсів національних лабораторій США, приватного сектору, університетів, виробничих потужностей і наукових центрів з акцентом на енергетиці, матеріалознавстві, біотехнологіях, квантових технологіях і напівпровідниках.

Указом також створили Американську платформу науки та безпеки, яка стане технічною інфраструктурою місії. Платформа забезпечуватиме:

високопродуктивні обчислювальні ресурси, включно з суперкомп'ютерами Міністерства енергетики (DOE) та захищеними хмарними середовищами для тренування великих моделей;

ШІ-системи для досліджень, симуляцій і оптимізації;

інструменти автономних експериментів і виробництва;

безпечний доступ до федеральних, приватних і відкритих наукових наборів даних;

доменно-орієнтовані базові моделі для різних наукових напрямів. Згідно з заявою, DOE отримує повноваження очолити і реалізувати місію, включно зі створенням єдиної платформи, координацією міжвідомчих ресурсів і впровадженням стандартів безпеки. У документі зафіксували конкретні дедлайни:

до 60 днів - визначити щонайменше 20 національних науково-технічних викликів у сферах, серед яких: квантові технології, критично важливі матеріали, біотехнології, ядерна енергетика, виробництво та напівпровідники;

до 90 днів - ідентифікувати доступні обчислювальні та мережеві ресурси як у федеральному секторі, так і у партнерів в індустрії;

до 120 днів - визначити первинні набори даних і моделі для місії та підготувати план інтеграції додаткових наборів даних;

до 240 днів - провести огляд роботизованих лабораторій і виробничих потужностей, здатних виконувати ШІ-керовані експерименти;

до 270 днів - продемонструвати початкову операційну готовність платформи для принаймні одного визначеного національного виклику.

Реалізацію місії координуватиме Асистент президента з науки і технологій (APST) через Національну раду з науки і технологій. Буде створено механізми для узгодження ШІ-програм федеральних агентств, конкурсів і грантів для залучення бізнесу, партнерств з університетами та науковими центрами, а також міжнародної співпраці у сферах, визначених місією.

Окремо передбачені програми стажувань, стипендій та практик у національних лабораторіях для молодих дослідників.

Нагадаємо, що ще у вересні 2024 року, до посади президента, Трамп заявляв про підтримку «галузей майбутнього» - криптоактивів і ШІ.