Фінансові новини
- |
- 26.11.25
- |
- 12:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп підписав указ про запуск національної ШІ-платформи Genesis Mission
10:52 26.11.2025 |
Адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про створення національної ініціативи Genesis Mission, спрямованої на прискорення наукових відкриттів і технологічних розробок за допомогою штучного інтелекту (ШІ).
Відповідний указ підписали у Білому домі 24 листопада 2025 року.
У документі наголосили, що Сполучені Штати перебувають у глобальній технологічній гонці, де ключову роль відіграє розвиток ШІ.
Президент зазначив, що для утримання американського лідерства потрібні дії, співставні з «Манхеттенським проєктом»:
«Виклики, з якими ми стикаємося, вимагають історичного загальнонаціонального зусилля, порівнянного за терміновістю та амбіціями з Манхеттенським проєктом».
Головною метою ініціативи є створення інтегрованої ШІ-платформи, яка об'єднає федеральні наукові дані - «найбільшу у світі колекцію таких наборів даних» - та дозволить тренувати фундаментальні моделі, автоматизувати дослідження і прискорювати прориви у ключових галузях.
Genesis Mission передбачає залучення ресурсів національних лабораторій США, приватного сектору, університетів, виробничих потужностей і наукових центрів з акцентом на енергетиці, матеріалознавстві, біотехнологіях, квантових технологіях і напівпровідниках.
Указом також створили Американську платформу науки та безпеки, яка стане технічною інфраструктурою місії. Платформа забезпечуватиме:
Згідно з заявою, DOE отримує повноваження очолити і реалізувати місію, включно зі створенням єдиної платформи, координацією міжвідомчих ресурсів і впровадженням стандартів безпеки.
У документі зафіксували конкретні дедлайни:
Реалізацію місії координуватиме Асистент президента з науки і технологій (APST) через Національну раду з науки і технологій. Буде створено механізми для узгодження ШІ-програм федеральних агентств, конкурсів і грантів для залучення бізнесу, партнерств з університетами та науковими центрами, а також міжнародної співпраці у сферах, визначених місією.
Окремо передбачені програми стажувань, стипендій та практик у національних лабораторіях для молодих дослідників.
Нагадаємо, що ще у вересні 2024 року, до посади президента, Трамп заявляв про підтримку «галузей майбутнього» - криптоактивів і ШІ.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|"Мідас": ДБР порушило справи щодо двох своїх співробітників
|Пакунки доларів з операції "Мідас": банкам заборонено видавати такі обсяги коштів – НБУ
|Зеленський: Україна зможе отримати від Франції 8 систем ППО SAMP-T
|В ОП спростували повідомлення, що Умєров нібито відмовився повертатися в Україну
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|УЕБ вимушена застосовувати санкції до порушників правил торгів необробленою деревиною
Стабільність та надійність ринку великою мірою залежить від виконання укладених угод. Українська енергетична біржа, що здійснює постійні торги необробленою деревиною, приділяє цьому питанню велику увагу та проводить постійний моніторинг стану виконання взятих на себе зобов’язань учасниками торговельних операцій.
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Трамп підписав указ про запуск національної ШІ-платформи Genesis Mission
|Україна, Європа та США будуть працювати на рівні радників, щоб шлях до миру став працездатним - Зеленський після розмови з Венсом
"Майже годину говорили з віцепрезидентом США Венсом і міністром Сухопутних військ США Дрісколлом. Ми встигли обговорити багато деталей із пропозиції американської сторони для закінчення війни, і стараємося зробити подальший шлях достойним і дійсно ефективним для досягнення тривалого миру", - написав Зеленський
|"Литовські залізниці" оголосили про зупинку транзиту вантажів "ЛУКОЙЛу" до Калінінграда
|США погрожували скоротити надання розвіданних і зброї Україні, щоб змусити підписати угоду з РФ до 27 листопада – ЗМІ
|ФРС знизить ставку набагато менше, ніж очікує Волл-стріт - експерт
|Зеленський і Трамп наступного тижня обговорять мирний план, — Sky News
|Європейські лідери готують альтернативний "мирний план" зі справедливішими умовами для України, - WSJ
Бізнес
|Bloomberg: Оцінка власника TikTok ByteDance зросла до $480 млрд
|"єЧерга": для вантажівок запровадять нові правила на кордоні для прогнозованості руху
|Стартап Respeecher навчив ШІ озвучувати тексти живою українською мовою
|До третини мережі "Київстар" без живлення, її СЕО радить клієнтам подбати про резервне живлення роутерів
Рівень відключень наразі один з найбільших з літа 2024 року, в результаті понад 30% мережі найбільшого мобільного оператора зв'язку "Київстар" без живлення, заявляє CEO компанії Олександр Комаров і радить користувачам фіксованого інтернету подбати про резервне живлення роутерів, щоб всі довше могли залишатися зі зв'язком.
|Anthropic, Microsoft та NVIDIA оголосили про стратегічне партнерство: Azure отримає Claude, а компанія Хуанга — $30 млрд
|TSMC стикається з бюрократичними проблемами для запуску фабрики у Німеччині
|ЄС намагається виправити проблему з cookies, яку сам спричинив