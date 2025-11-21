Фінансові новини

"Литовські залізниці" (Lietuvos gelezinkeliai, LTG) з п'ятниці призупинили транзитні вантажоперевезення "ЛУКОЙЛу" та афілійованих із ним підприємства з Росії до Калінінграда, повідомила компанія.

"З 21 листопада не здійснюватимуть перевезення, у яких у транспортному ланцюжку беруть участь "ЛУКОЙЛ" і пов'язані з ним компанії, які перебувають під санкціями США і Великої Британії", - ідеться в повідомленні на сайті LTG.

Зазначається, що оголошені наприкінці жовтня санкції також поширюються на "Роснєфть" і пов'язані з нею компанії, однак останніми роками вантажі "Роснеєфти" залізничним транзитом до Калінінграда не транспортувалися.

"Дотримання рекомендованих санкцій США і Великої Британії - це послідовний крок, що сприяє контролю і стійкості бізнес-ризиків, а також відображає ціннісну позицію всієї групи", - наводяться в пресрелізі слова генерального директора LTG Егідіюса Лазаускаса.

Як випливає з повідомлення, 31 жовтня клієнти транспортно-експедиторської компанії групи "Литовські залізничні дороги" - LTG Cargо були поінформовані про перехідний період для завершення угод. Після цієї дати жодної заявки на транзитні вантажоперевезення "ЛУКОЙЛу" або афілійованих із ним підприємств у Калінінградську область схвалено не було.

LTG наголошує, що жодне з підприємств групи "Литовські залізниці" не має прямих відносин із підсанкційними компаніями.

Американський Мінфін 22 жовтня заніс "ЛУКОЙЛ" і "Роснєфть" до санкційного списку, видавши ліцензію на згортання операцій терміном до 21 листопада. До санкційного списку Великої Британії обидві компанії потрапили 15 жовтня.

