США погрожували скоротити надання розвіданних і зброї Україні, щоб змусити підписати угоду з РФ до 27 листопада – ЗМІ
16:59 21.11.2025
Сполучені Штати погрожували скоротити передачу розвідувальних даних та постачання зброї Україні, щоб змусити її погодитися на рамкову мирну угоду з РФ, укладеної за посередництва США, пише Reuters в п'ятницю з посиланням на власні проінформовані анонімні джерела.
Співрозмовники видання заявили, що Київ перебуває під більшим тиском з боку Вашингтона, ніж під час будь-яких попередніх мирних переговорів, і що США хочуть, щоб Україна підписала рамкову угоду до наступного четверга, 27 листопада. "Вони хочуть зупинити війну і хочуть, щоб Україна заплатила ціну", - сказало одне з джерел.
Раніше США представили Україні план із 28 пунктів, який включає деякі з головних вимог РФ у війні, про відмову України від власної території, скорочення чисельності своїх військ та заборону на вступ до НАТО.
Делегація високопоставлених військових чиновників США зустрілася з президентом Володимиром Зеленським у Києві в четвер, щоб обговорити шлях до миру.
Посол США в Україні та керівник відділу зв'язків з громадськістю армії, який подорожував з делегацією високопоставлених військових чиновників США, які зустрілися з президентом Володимиром Зеленським у Києві в четвер, щоб обговорити шлях до миру, назвали зустріч успішною та заявили, що Вашингтон прагнув "агресивних термінів" для підписання документа між США та Україною.
Як повідомлялося, за даними ЗМІ, так званий американсько-російський план із 28 пунктів розроблений за зразком припинення вогню в Газі. Окрім примусу України до здачі території Донецької та Луганської областей, угода передбачає скорочення чисельності Збройних сил України вдвічі та заборону Україні володіти ракетами далекого радіуса дії. Вона також заблокує розгортання іноземних військ в Україні, припинить військову допомогу США та заборонить посадку іноземних дипломатичних літаків у країні. Натомість Україні "буде дозволено домовлятися про гарантії безпеки від урядів США та європейських країн, щоб допомогти підтримувати будь-яке припинення вогню". На окупованих територіях, згідно угоди, російська мова стане офіційною державною мовою, а Російська православна церква отримає офіційний статус.
