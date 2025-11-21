Зеленський і Трамп наступного тижня обговорять мирний план, — Sky News

Президент України Володимир Зеленський і Дональд Трамп наступного тижня проведуть телефонну розмову.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Sky News із посиланням на неназваних співрозмовників.





Про дзвінок стало відомо після того, як Зеленський висловив бажання обговорити мирний план із закінчення повномасштабної війни з президентом США. Очікується, що перед бесідою у президента відбудеться консультація з лідерами Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини.

За словами неназваних співрозмовників, мирний план, розроблений США, зазнав критики з боку європейських чиновників на зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу 20 листопада в Брюсселі.

Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.