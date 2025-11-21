Фінансові новини
- |
- 21.11.25
- |
- 14:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
Зеленський і Трамп наступного тижня обговорять мирний план, — Sky News
14:02 21.11.2025 |
Президент України Володимир Зеленський і Дональд Трамп наступного тижня проведуть телефонну розмову.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Sky News із посиланням на неназваних співрозмовників.
Про дзвінок стало відомо після того, як Зеленський висловив бажання обговорити мирний план із закінчення повномасштабної війни з президентом США. Очікується, що перед бесідою у президента відбудеться консультація з лідерами Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини.
За словами неназваних співрозмовників, мирний план, розроблений США, зазнав критики з боку європейських чиновників на зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу 20 листопада в Брюсселі.
Що відомо про мирний план Трампа?
За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.
За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:
Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|"Мідас": ДБР порушило справи щодо двох своїх співробітників
|Пакунки доларів з операції "Мідас": банкам заборонено видавати такі обсяги коштів – НБУ
|Зеленський: Україна зможе отримати від Франції 8 систем ППО SAMP-T
|В ОП спростували повідомлення, що Умєров нібито відмовився повертатися в Україну
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|УЕБ вимушена застосовувати санкції до порушників правил торгів необробленою деревиною
Стабільність та надійність ринку великою мірою залежить від виконання укладених угод. Українська енергетична біржа, що здійснює постійні торги необробленою деревиною, приділяє цьому питанню велику увагу та проводить постійний моніторинг стану виконання взятих на себе зобов’язань учасниками торговельних операцій.
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Зеленський і Трамп наступного тижня обговорять мирний план, — Sky News
|Європейські лідери готують альтернативний "мирний план" зі справедливішими умовами для України, - WSJ
|Польща запустила операцію для захисту критичної інфраструктури за участю до 10 тисяч військових
|У Росії через підвищення податків може закритися половина малих компаній
|Індійський власник найбільшого у світі НПЗ відмовився від нафти з Росії через санкції
|Наша земля не продається: Україна назвала в ООН свої «червоні лінії» щодо переговорів
Бізнес
|Windows 11 отримає ШІ-агентів на панелі завдань і нові можливості Copilot
|Розмір компенсації для власників генераторів оновлено – Мінцифри
|Google запускає Gemini 3: нову "найрозумнішу" модель штучного інтелекту
|92% авто, ввезених з Китаю до України у жовтні 2025-го, – електричні
|Microsoft відбилася від найбільшої в історії DDoS-атаки потужністю 15,7 Тб/c
|Toyota інвестує $912 млн у виробництво гібридних автомобілів у США
|Єврокомісія почала розслідування діяльності хмарних сервісів Amazon, Microsoft