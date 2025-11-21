Група європейських лідерів працює над альтернативною версією плану щодо завершення російсько-української війни - із умовами, які, за їхнім задумом, будуть значно справедливішими для України, ніж документ, розроблений адміністрацією Дональда Трампа.

Про це пише The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, європейські лідери прагнуть запропонувати власний варіант врегулювання війни та переконати Україну підтримати саме їхній план. Очікується, що він міститиме вигідніші для Києва положення, проте деталей наразі не розкривають.

Роботу над документом планують завершити "в найближчі дні". Інших параметрів чи змісту майбутньої європейської ініціативи наразі не повідомляють.