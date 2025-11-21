Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Європейські лідери готують альтернативний "мирний план" зі справедливішими умовами для України, - WSJ

Група європейських лідерів працює над альтернативною версією плану щодо завершення російсько-української війни - із умовами, які, за їхнім задумом, будуть значно справедливішими для України, ніж документ, розроблений адміністрацією Дональда Трампа.

Про це пише The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, європейські лідери прагнуть запропонувати власний варіант врегулювання війни та переконати Україну підтримати саме їхній план. Очікується, що він міститиме вигідніші для Києва положення, проте деталей наразі не розкривають.

Роботу над документом планують завершити "в найближчі дні". Інших параметрів чи змісту майбутньої європейської ініціативи наразі не повідомляють.

За матеріалами: censor.net
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1549
  0,0601
 0,14
EUR
 1
 48,5161
  0,2213
 0,45

Курс обміну валют на сьогодні, 09:57
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8888  0,12 0,28 42,4363  0,12 0,29
EUR 48,4741  0,09 0,18 49,0909  0,09 0,18

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2600  0,04 0,11 42,2900  0,05 0,11
EUR 48,7975  0,10 0,21 48,8200  0,09 0,19

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес