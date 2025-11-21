У Росії через підвищення податків може закритися половина малих компаній

Рішення російської влади різко збільшити податкове навантаження на бізнес, щоб наповнити бюджет для продовження війни в Україні, може призвести до закриття половини малих компаній у РФ.

Як пише The Moscow Times із посиланням на дані опитування банку "Точка", близько 30% підприємців оцінять можливість ведення бізнесу після підвищення податків, а ще 15% вже серйозно замислилися про згортання діяльності. Готові продовжувати працювати після податкової реформи 49% підприємців.

При цьому кожен десятий власник бізнесу в Росії вже готується до підвищення податків. Третина підприємців мають намір проконсультуватися з податковими експертами, 24% шукатимуть нові ринки збуту, а 17% мають намір перейти на іншу систему оподаткування. По 15% підприємців хочуть підвищити ефективність роботи та скоротити штат і 10% зізналися, що нічого не збираються змінювати у своїй роботі.

При цьому більшість підприємців - 52% - чули про податкову реформу, але не знають деталей, 12% дізналися про зміни під час опитування. Серед тих, хто обізнаний про податкові поправки, лише 24% точно знають, що вони торкнуться їхньої компанії, а решта не розуміє, чи вплине на них реформа. 48% опитаних бізнесменів зізналися, що не розуміють, якими будуть наслідки податкових змін, 29% очікують на нейтральний ефект і 15% - на позитивний.

Найгостріше на підвищення податків реагують індивідуальні підприємці, компанії на спрощеній системі оподаткування, а також невеликі організації зі штатом до 10 осіб.

Найбільшою мірою негативний вплив відзначають підприємці, які займаються медициною, роздрібом та побутовими послугами (сфери краси, ремонту та облаштування будинку, кур'єрської доставки тощо).

Як повідомлялося, Держдума РФ на пленарному засіданні 18 листопада в другому, основному читанні схвалила пакет бюджетних законопроєктів, які включають підвищення податків, рекордні витрати на армію та силові структури, а також скорочення фінансування ключових проектів охорони здоров'я.



Підвищення податків у Росії





Раніше стало відомо, що нова хвиля підвищення податків, яка стартує в Росії з наступного року, принесе до бюджету на 2026 рік 2,3 трлн руб. ($27,67 млрд) додаткових доходів. Насамперед ідеться про підвищення ставки ПДВ - з 20% до 22%, яке позначиться на бізнесі та цінах.

Повідомлялося також, що Мінфін Росії запропонував обкласти податком на додану вартість товари, які росіяни купують через онлайн-майданчики за кордоном.

При цьому в Службі зовнішньої розвідки України заявили, що заплановане в Росії з 1 січня 2026 року підвищення ставки ПДВ до 22% навряд чи забезпечить очікуване зростання бюджетних надходжень.

На початку листопада повідомлялося, що російський уряд слідом за підвищенням ПДВ, податковою реформою для малого бізнесу та запровадженням нового "технологічного збору" з імпортних товарів готує різке підвищення державних мит для бізнесу, а також планує запровадити нові.

Гроші відчайдушно потрібні російському бюджету, якому наступні три роки доведеться витратити 40 трлн руб. на армію та закупівлю зброї. Нафтогазові доходи стрімко скорочуються - на 27% у жовтні цього року, - а несировинні податки відстають від плану.