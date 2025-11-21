Фінансові новини
- 21.11.25
- 14:09
- RSS
- мапа сайту
Трамп пропонує Україні гарантії безпеки за моделлю статті 5 НАТО в обмін на територіальні поступки - ЗМІ
09:34 21.11.2025 |
План миру, який команда президента США Дональда Трампа представила Україні, містить гарантію безпеки, змодельовану за принципами статті 5 НАТО, що зобов'язувала б США та європейських союзників розглядати напад на Україну як напад на всю "трансатлантичну спільноту", повідомляє портал Axios посилаючись на проєкт документа.
"План Трампа вимагає від України болісних поступок, але водночас містить безпрецедентну обіцянку. Головною ціллю президента Володимира Зеленського на мирних переговорах є отримання надійної гарантії безпеки від США та Європи - і це перший раз, коли Трамп готовий покласти таку пропо- зицію на стіл", - зазначено в повідомленні.
Проєкт передбачає, що президент США після консультацій з Україною, НАТО та європейськими партнерами визначатиме необхідні заходи реагування. Члени НАТО, зокрема Франція, Велика Британія, Німеччина, Польща та Фінляндія, підтверджують готовність діяти спільно зі США.
Гарантія безпеки пропонується строком на 10 років із можливістю подовження. Документ містить місця для підписів України, США, ЄС, НАТО та Росії. За словами високопоставленого посадовця Білого дому, Росію поінформували про проєкт, але невідомо, чи вимагатиметься підпис президента РФ.
Водночас, за інформацією видання, пропозиція передбачає значні поступки України: створення демілітаризованої зони; передачу Росії всього Донбасу; замороження нинішніх ліній контролю в Херсонській та Запорізькій областях; відсутність військ НАТО на українській території; обмеження чисельності Збройних сил України до 600 тис. військових.
