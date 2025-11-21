Фінансові новини
Банки та НПЗ Китаю та Індії почали виконувати санкції США проти Росії
08:24 21.11.2025
Китайські та індійські банки і нафтопереробні заводи почали дотримуватися санкцій США проти двох найбільших нафтопереробних компаній Росії.
Про це заявив представник Міністерства фінансів США, пише Reuters.
Адміністрація Трампа наклала санкції на компанії "Лукойл" та "Роснефть" минулого місяця в рамках зусиль з обмеження доходів, які Москва використовує для фінансування своєї майже чотирирічної війни в Україні. Китай та Індія є найбільшими покупцями російської нафти.
Багато китайських та індійських компаній усвідомлюють важливість санкцій, вони "обережно ставляться до ризиків, визнають важливість відносин із Заходом і рухаються до виконання вимог", зазначив представник Мінфіну США під час пресконференції.
