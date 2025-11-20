Верховний комісар ООН з прав людини висловив жах від все частішого використання російськими військами далекобійних ракет проти цивільного населення України

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк висловив "особливо серйозну стурбованість" щодо очевидних цілеспрямованих атак РФ на енергетичну інфраструктуру України на початку зими та закликав до "негайного, ретельного та незалежного розслідування".

"Жах від все частішого використання російськими військами проти України потужних далекобійних ракет разом із хвилями безпілотників сьогодні вранці знову гостро відчувався в Україні. Я особливо шокований великою кількістю загиблих та поранених серед цивільних осіб в Тернополі, місті на заході України, що знаходиться за сотні кілометрів від лінії фронту", - написав він у коментарі, розміщеному на сайті Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні у четвер.

"Цивільне населення та цивільна інфраструктура захищені нормами законів війни. Повторювані випадки явних порушень основних принципів міжнародного гуманітарного права щодо принципів розмежування, пропорційності та вжиття запобіжних заходів викликають особливо серйозну стурбованість і повинні бути негайно, ретельно та незалежно розслідувані", - наголосив Верховний комісар ООН з прав людини.

За його оцінкою, "очевидні цілеспрямовані атаки на енергетичну інфраструктуру відбуваються саме на початку зими. Це вже шоста така масштабна атака, зафіксована моїм Офісом за менше ніж два місяці, в результаті чого цивільне населення по всій Україні стикається з щоденними перебоями в електропостачанні, а в деяких районах - з серйозними перебоями в опаленні та водопостачанні".

"Я повторюю, що Російська Федерація повинна негайно припинити збройний напад на Україну та вивести всі свої військові сили з української території. Російська Федерація повинна виконувати свої міжнародні зобов'язання відповідно до Статуту ООН, інших чинних законів, включаючи обов'язкове до виконання рішення Міжнародного суду", - резюмував Тюрк.