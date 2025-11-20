Фінансові новини
"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
Верховний комісар ООН з прав людини висловив жах від все частішого використання російськими військами далекобійних ракет проти цивільного населення України
20:40 20.11.2025 |
Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк висловив "особливо серйозну стурбованість" щодо очевидних цілеспрямованих атак РФ на енергетичну інфраструктуру України на початку зими та закликав до "негайного, ретельного та незалежного розслідування".
"Жах від все частішого використання російськими військами проти України потужних далекобійних ракет разом із хвилями безпілотників сьогодні вранці знову гостро відчувався в Україні. Я особливо шокований великою кількістю загиблих та поранених серед цивільних осіб в Тернополі, місті на заході України, що знаходиться за сотні кілометрів від лінії фронту", - написав він у коментарі, розміщеному на сайті Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні у четвер.
"Цивільне населення та цивільна інфраструктура захищені нормами законів війни. Повторювані випадки явних порушень основних принципів міжнародного гуманітарного права щодо принципів розмежування, пропорційності та вжиття запобіжних заходів викликають особливо серйозну стурбованість і повинні бути негайно, ретельно та незалежно розслідувані", - наголосив Верховний комісар ООН з прав людини.
За його оцінкою, "очевидні цілеспрямовані атаки на енергетичну інфраструктуру відбуваються саме на початку зими. Це вже шоста така масштабна атака, зафіксована моїм Офісом за менше ніж два місяці, в результаті чого цивільне населення по всій Україні стикається з щоденними перебоями в електропостачанні, а в деяких районах - з серйозними перебоями в опаленні та водопостачанні".
"Я повторюю, що Російська Федерація повинна негайно припинити збройний напад на Україну та вивести всі свої військові сили з української території. Російська Федерація повинна виконувати свої міжнародні зобов'язання відповідно до Статуту ООН, інших чинних законів, включаючи обов'язкове до виконання рішення Міжнародного суду", - резюмував Тюрк.
|"Мідас": ДБР порушило справи щодо двох своїх співробітників
|Пакунки доларів з операції "Мідас": банкам заборонено видавати такі обсяги коштів – НБУ
|Зеленський: Україна зможе отримати від Франції 8 систем ППО SAMP-T
|В ОП спростували повідомлення, що Умєров нібито відмовився повертатися в Україну
|УЕБ вимушена застосовувати санкції до порушників правил торгів необробленою деревиною
Стабільність та надійність ринку великою мірою залежить від виконання укладених угод. Українська енергетична біржа, що здійснює постійні торги необробленою деревиною, приділяє цьому питанню велику увагу та проводить постійний моніторинг стану виконання взятих на себе зобов’язань учасниками торговельних операцій.
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
|ЗМІ: Зеленський погодив зі США "агресивний графік підписання" мирної угоди
|Верховний комісар ООН з прав людини висловив жах від все частішого використання російськими військами далекобійних ракет проти цивільного населення України
|В ISW проаналізували «мирний план» США і РФ: «повна капітуляція» в обмін ні на що
|Сили оборони уразили Рязанський НПЗ та інші об’єкти російського агресора – Генштаб ЗСУ
|Глава МЗС Чехії застерігає від "мюнхенської змови" щодо України
|Польща закупить зброю для України на $100 млн – Сікорський
|Google запускає Gemini 3: нову "найрозумнішу" модель штучного інтелекту
|92% авто, ввезених з Китаю до України у жовтні 2025-го, – електричні
|Microsoft відбилася від найбільшої в історії DDoS-атаки потужністю 15,7 Тб/c
|Toyota інвестує $912 млн у виробництво гібридних автомобілів у США
|Єврокомісія почала розслідування діяльності хмарних сервісів Amazon, Microsoft
|Майнери переходять на ШІ: Bitfarm "зав'язує" з криптовалютами після рекордних збитків понад $45 млн
|X запускає Chat – нові зашифровані приватні повідомлення