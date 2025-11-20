Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Верховний комісар ООН з прав людини висловив жах від все частішого використання російськими військами далекобійних ракет проти цивільного населення України

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк висловив "особливо серйозну стурбованість" щодо очевидних цілеспрямованих атак РФ на енергетичну інфраструктуру України на початку зими та закликав до "негайного, ретельного та незалежного розслідування".

"Жах від все частішого використання російськими військами проти України потужних далекобійних ракет разом із хвилями безпілотників сьогодні вранці знову гостро відчувався в Україні. Я особливо шокований великою кількістю загиблих та поранених серед цивільних осіб в Тернополі, місті на заході України, що знаходиться за сотні кілометрів від лінії фронту", - написав він у коментарі, розміщеному на сайті Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні у четвер.

"Цивільне населення та цивільна інфраструктура захищені нормами законів війни. Повторювані випадки явних порушень основних принципів міжнародного гуманітарного права щодо принципів розмежування, пропорційності та вжиття запобіжних заходів викликають особливо серйозну стурбованість і повинні бути негайно, ретельно та незалежно розслідувані", - наголосив Верховний комісар ООН з прав людини.

За його оцінкою, "очевидні цілеспрямовані атаки на енергетичну інфраструктуру відбуваються саме на початку зими. Це вже шоста така масштабна атака, зафіксована моїм Офісом за менше ніж два місяці, в результаті чого цивільне населення по всій Україні стикається з щоденними перебоями в електропостачанні, а в деяких районах - з серйозними перебоями в опаленні та водопостачанні".

"Я повторюю, що Російська Федерація повинна негайно припинити збройний напад на Україну та вивести всі свої військові сили з української території. Російська Федерація повинна виконувати свої міжнародні зобов'язання відповідно до Статуту ООН, інших чинних законів, включаючи обов'язкове до виконання рішення Міжнародного суду", - резюмував Тюрк.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1549
  0,0601
 0,14
EUR
 1
 48,5161
  0,2213
 0,45

Курс обміну валют на сьогодні, 09:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7722  0,01 0,02 42,3137  0,00 0,01
EUR 48,3881  0,19 0,39 49,0041  0,17 0,35

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2150  0,14 0,32 42,2450  0,13 0,32
EUR 48,6951  0,06 0,11 48,7250  0,07 0,14

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес