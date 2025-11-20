В ISW проаналізували «мирний план» США і РФ: «повна капітуляція» в обмін ні на що

Американський Інститут вивчення війни (ISW) заявляє, що розроблений американськими і російськими посадовцями 28-пунктний «мирний план» фактично передбачає повну капітуляцію України і встановлює умови для відновлення російської агресії проти неї.

«Запропонований план позбавить Україну критично важливих оборонних позицій і можливостей, необхідних для захисту від майбутньої російської агресії, очевидно, в обмін ні на що», - йдеться в повідомленні.

В ISW наголошують, що передача Росії неконтрольованої нею частини Донецької області й заморожування лінії фронту на півдні України непропорційно сприятиме РФ.

Аналітики зазначають, що «пояс фортець» - головну оборонну лінію України в Донецькій області з 2014 року - Росія безуспішно намагається захопити вже понад десять років, і ці спроби, «ймовірно, займуть кілька років за нинішніх темпів просування Росії».

«Згідно з оголошеним мирним планом, ця значна територія буде передана Росії - очевидно, без будь-якого конкретного компромісу - заощаджуючи Росії час, зусилля і людські ресурси, які вона може використати в інших частинах України під час відновлення агресії. Кремлівські чиновники раніше зазначали, що вихід із Донбасу буде відправною точкою, а не результатом припинення вогню і мирних переговорів, не гарантуючи миру, якщо Україна проведе таке виведення військ. Кремль не подав ніяких ознак того, що готовий розглянути мирні переговори чи мирну угоду до того, як Україна виведе війська з решти Донбасу», - йдеться в повідомленні.

В Інституті вивчення війни наголосили, що виведення українських військ із Донецької області надасть російським військам більш вигідні позиції для початку нових наступів на південь Харківської області й далі на схід Запорізької і Дніпропетровської областей.

«Такий вихід також створить умови для просування російських військ через річку Оскіл на сході Харківської області. Російські війська, ймовірно, згодом спробують загрожувати Харкову з кількох фронтів», - йдеться в повідомленні.

