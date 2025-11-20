Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В ISW проаналізували «мирний план» США і РФ: «повна капітуляція» в обмін ні на що

Американський Інститут вивчення війни (ISW) заявляє, що розроблений американськими і російськими посадовцями 28-пунктний «мирний план» фактично передбачає повну капітуляцію України і встановлює умови для відновлення російської агресії проти неї.

«Запропонований план позбавить Україну критично важливих оборонних позицій і можливостей, необхідних для захисту від майбутньої російської агресії, очевидно, в обмін ні на що», - йдеться в повідомленні.

В ISW наголошують, що передача Росії неконтрольованої нею частини Донецької області й заморожування лінії фронту на півдні України непропорційно сприятиме РФ.

Аналітики зазначають, що «пояс фортець» - головну оборонну лінію України в Донецькій області з 2014 року - Росія безуспішно намагається захопити вже понад десять років, і ці спроби, «ймовірно, займуть кілька років за нинішніх темпів просування Росії».

«Згідно з оголошеним мирним планом, ця значна територія буде передана Росії - очевидно, без будь-якого конкретного компромісу - заощаджуючи Росії час, зусилля і людські ресурси, які вона може використати в інших частинах України під час відновлення агресії. Кремлівські чиновники раніше зазначали, що вихід із Донбасу буде відправною точкою, а не результатом припинення вогню і мирних переговорів, не гарантуючи миру, якщо Україна проведе таке виведення військ. Кремль не подав ніяких ознак того, що готовий розглянути мирні переговори чи мирну угоду до того, як Україна виведе війська з решти Донбасу», - йдеться в повідомленні.

В Інституті вивчення війни наголосили, що виведення українських військ із Донецької області надасть російським військам більш вигідні позиції для початку нових наступів на південь Харківської області й далі на схід Запорізької і Дніпропетровської областей.

«Такий вихід також створить умови для просування російських військ через річку Оскіл на сході Харківської області. Російські війська, ймовірно, згодом спробують загрожувати Харкову з кількох фронтів», - йдеться в повідомленні.
За матеріалами: www.radiosvoboda.org
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1549
  0,0601
 0,14
EUR
 1
 48,5161
  0,2213
 0,45

Курс обміну валют на сьогодні, 09:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7722  0,01 0,02 42,3137  0,00 0,01
EUR 48,3881  0,19 0,39 49,0041  0,17 0,35

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2150  0,14 0,32 42,2450  0,13 0,32
EUR 48,6951  0,06 0,11 48,7250  0,07 0,14

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес