НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Глава МЗС Чехії застерігає від "мюнхенської змови" щодо України

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський наголосив на неприпустимості «мюнхенської змови» щодо України.

Про це глава чеської дипломатії заявив журналістам у Брюсселі, де проходить зустріч глав МЗС країн Євросоюзу, передає кореспондент Укрінформу.

Ліпавський зазначив, що з'явився нібито російсько-американський план і загалом пожвавилась дискусія щодо можливості завершення російської агресії проти України.

«Цей план, якби він підтвердився, знову був би про Україну без України, що я вже багато разів називав принципом, з яким чеська дипломатія категорично не погоджується...Здається, ми це вже багато разів переживали... Хоча інформації і підтверджень мало, це знову такий собі мюнхенський сценарій. Я раніше неодноразово застерігав щодо цього і надалі завжди застерігатиму. Тому до цього потрібно ставитися абсолютно серйозно», - заявив Ліпавський.

Як повідомлялось, напередодні видання Axios представило подробиці «секретного мирного плану» з 28 пунктів, нібито узгодженого Білим домом і Москвою.
За матеріалами: www.ukrinform.ua
 

