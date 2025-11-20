Фінансові новини
- 20.11.25
- 15:14
- RSS
- мапа сайту
Глава МЗС Чехії застерігає від "мюнхенської змови" щодо України
14:19 20.11.2025
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський наголосив на неприпустимості «мюнхенської змови» щодо України.
Про це глава чеської дипломатії заявив журналістам у Брюсселі, де проходить зустріч глав МЗС країн Євросоюзу, передає кореспондент Укрінформу.
Ліпавський зазначив, що з'явився нібито російсько-американський план і загалом пожвавилась дискусія щодо можливості завершення російської агресії проти України.
«Цей план, якби він підтвердився, знову був би про Україну без України, що я вже багато разів називав принципом, з яким чеська дипломатія категорично не погоджується...Здається, ми це вже багато разів переживали... Хоча інформації і підтверджень мало, це знову такий собі мюнхенський сценарій. Я раніше неодноразово застерігав щодо цього і надалі завжди застерігатиму. Тому до цього потрібно ставитися абсолютно серйозно», - заявив Ліпавський.
Як повідомлялось, напередодні видання Axios представило подробиці «секретного мирного плану» з 28 пунктів, нібито узгодженого Білим домом і Москвою.
