- 20.11.25
- 15:14
RSS
мапа сайту
Польща закупить зброю для України на $100 млн – Сікорський
13:18 20.11.2025 |
В рамках програми Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) Польща виділить $100 млн на придбання американської зброї для України. Закупівлі будуть фінансуватися з бюджету Міністерства закордонних справ Польщі, повідомив голова міністерства Радослав Сікорський.
"Безпека Європи буде підвищена або знижена в результаті того, як закінчиться ця війна", - підкреслив Сікорський, повідомляє Polsat News.
Як повідомлялося, ініціатива фінансування закупівель американського озброєння для України з'явилася після того, як адміністрація США відмовилася продовжувати постачати зброю Києву безкоштовно. У серпні було підготовлено чотири пакети постачань американського озброєння на загальну суму близько $2 млрд. Фінансування забезпечили Німеччина, Данія, Канада, Нідерланди, Норвегія та Швеція.
15 серпня на зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі про рішення приєднатися до програми фінансування українських оборонних замовлень рамках ініціативи НАТО "Перелік пріоритетних потреб України" (PURL) оголосили Естонія, Латвія, Литва, Бельгія, Люксембург, Фінляндія та Ісландія.
23 жовтня Іспанія заявила про згоду доєднатися до проєкту PURL у відповідь на чергову критику з боку президента США Дональда Трампа щодо небажання Іспанії збільшувати військові витрати.
ТЕГИ
