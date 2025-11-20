Фінансові новини
- 20.11.25
- 15:14
- RSS
- мапа сайту
У Франції представили наземний дрон зі Starlink, який використовується в Україні
12:09 20.11.2025 |
Канадська компанія INKAS Aerospace & Defense представила свій перевірений у бойових діях безпілотний наземний транспортний засіб HEEMAR. Його показали на виставці Milipol Paris 2025 у Парижі, пише Army Recognition.
Цей наземний роботизований комплекс вже перевірений в бойових умовах в Україні. Він використовується піхотою, підрозділами спеціального призначення та територіальної оборони для бойової підтримки, логістики, дистанційного підриву та евакуації поранених під вогнем.
Ця модель залучалась до виконання місій з підриву укріплених ворожих позицій, доставлення боєприпасів в міські зони бойових дій та проведення евакуації.
У технічному плані, за даними видання, HEEMAR - це компактний електричний всюдихідний транспортер, призначений для дистанційного виконання небезпечних завдань. Його вага становить близько 285 кг. Дрон оснащений електричним двигуном на 2000 Вт, акумулятором ємністю у 120 Аг із напругою 48 В, він має запас ходу приблизно 45 км із максимальною швидкістю 16 км/год залежно від конфігурації. Його вантажність сягає 350 кг.
НРК керується через канали ERLS у діапазонах 400-500 та 750-950 МГц. Крім того, його можна під'єднати до інтернету через Starlink. Також видання згадує керування за допомогою волоконно-оптичного кабелю.
Зазначається, що на платформу HEEMAR можна ставити різні модулі корисного навантаження, зокрема транспортний контейнер для логістичних завдань або евакуації поранених, систему мінування та інше.
