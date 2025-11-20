Фінансові новини
- 20.11.25
- 15:14
- RSS
- мапа сайту
Мерц пообіцяв оснастити українську армію далекобійною зброєю
10:47 20.11.2025 |
Німецький канцлер Фрідріх Мерц пообіцяв оснастити Україну далекобійними системами озброєння, проте ухильно відповів щодо крилатих ракет Taurus.
Про це він сказав під час спільної пресконференції зі шведським колегою Ульфом Крістенссоном, відео опублікувала інформагенція AFP, пише "Європейська правда".
У Мерца запитали, чи постачатиме Німеччина Україні ракети Taurus. Канцлер прямої відповіді не дав.
"Останніми місяцями ми інтенсивно працюємо з урядом України над реалізацією проєктів, які ми технічно називаємо "далекобійним вогнем". Українська армія буде оснащена такими системами озброєння", - поділився він.
За його словами, має залишатись певна невизначеність для Росії щодо обсягу військової допомоги Україні.
"Ми домовилися, що більше не будемо публічно обговорювати деталі, оскільки вважаємо, що російська сторона повинна мати певну невизначеність щодо обсягу нашої військової підтримки", - сказав він.
Він наголосив, що Німеччина "робить все можливе, щоб оснастити українську армію системами озброєння з достатньою дальністю".
"Ця кількість збільшиться в найближчі тижні й місяці, якщо це буде необхідно, до того моменту, коли такі системи озброєння також будуть вироблятися в Україні", - запевнив Мерц.
Пакунки доларів з операції "Мідас": банкам заборонено видавати такі обсяги коштів – НБУ
Зеленський: Україна зможе отримати від Франції 8 систем ППО SAMP-T
В ОП спростували повідомлення, що Умєров нібито відмовився повертатися в Україну
Зеленський: Україна замовить 100 французьких винищувачів Rafale
В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
