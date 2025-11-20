Фінансові новини
- 20.11.25
Кіпр зможе експортувати газ у Європу вже в 2027 році
10:04 20.11.2025 |
Природний газ, який був виявлений у водах біля Кіпру, може потрапити на європейські ринки вже в 2027 році.
Про це заявив президент Кіпру Нікос Христодулідес, передає Європейська правда.
Христодулідес розповів, що перша партія природного газу, яка може бути експортована за кордон, буде походити з так званого родовища Кронос. Воно експлуатується консорціумом, до складу якого входять італійська компанія Eni та французька TotalEnergies.
За словам Христодулідеса, консорціум ухвалить остаточне рішення про реалізацію проєкту наступного року, а газ із родовища Кронос потенційно може потрапити на переробний завод в єгипетському портовому місті Дум'ят для скраплення і транспортування на європейські ринки морським транспортом у 2027 році.
"Кіпр є частиною енергетичних рішень для забезпечення енергетичної безпеки у східному Середземномор'ї, і, як я вже сказав, важливою метою є узгодження ваших інтересів із інтересами потужних держав і виконання функції альтернативного енергетичного коридору для Європи", - сказав Христодулідес.
Зі свого боку міністр енергетики Кіпру Джордж Пананастасіу сказав, що природний газ із родовища Кронос може найшвидше потрапити на ринки, оскільки його можна підключити до вже існуючої інфраструктури, яка транспортує газ із родовища в Єгипті, розташованого приблизно за 80 кілометрів.
ТЕГИ
