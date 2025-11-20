TSMC стикається з бюрократичними проблемами для запуску фабрики у Німеччині

Найбільший виробник чипів у світі TSMC разом з європейськими партнерами будують нову фабрику під Дрезденом, Німеччина. Вартість проєкту - €10 мільярдів, половину з яких покриє держава. Якщо компанія та уряд подолають бюрократичні перепони, фабрика може перетворити регіон на "Кремнієву Саксонію", пише The New York Times.

Запуск виробництва на новій фабриці планують на 2027 рік, але все залежить від тайванських постачальників хімікатів і обладнання, які роками виготовляли продукцію за стандартами TSMC. Проблема в тому, що багато з них скаржаться на складнощі з європейськими дозволами, трудовим законодавством та екологічними нормами.

Однією з головних проблем є підбір кваліфікованих працівників для роботи з обладнанням на фабриці мікросхем. Особливо складно доводиться Taiwan Puritic Corp., яка протягом двадцяти років будувала труби для транспортування газів на заводах TSMC. У Німеччині компанія постала перед труднощами через візи, мовний бар'єр та інтеграцію місцевих працівників у культуру іноземного підприємства.

Найбільш нагальною проблемою є пошук людей, кваліфікованих для високотехнологічних роботів, що матимуть можливість працювати у Німеччині довгостроково. За словами Веста Ту, головного виконавчого директора TPC Germany, головним обмеженням є трирічні візи, через що йому критично необхідні місцеві працівники для підтримки діяльності.

Попри те, що деякі європейські інженери віддають перевагу роботі в місцевих компаніях, від них усе одно вимагатиметься поїхати на Тайвань для тижневого або навіть місячного навчання. Також компанії потрібно найняти щонайменше 20 німецьких працівників.

Навіть без урахування проблем із персоналом, прості завдання, як-от оренда офісу поблизу аеропорту Дрездена, зайняли у компанії Ту вісім місяців через обмежені можливості для іноземних фірм. Серед інших труднощів - вартість будівництва фабрики в Європі, яка вдвічі вища, ніж на Тайвані, а також більший час на отримання дозволів.

На Тайвані, де TSMC без проблем отримує всі необхідні дозволи та державну підтримку для нових фабрик, також є побоювання щодо розширення на інші регіони. Індустрія чипів на острові вважається одним зі стовпів економіки та щитом проти можливого вторгнення з боку Китаю, а будівництво фабрик за кордоном може послабити ці позиції. Попри це, колишня президентка Тайваню Цай Інвень відвідала Дрезден і закликала тайванських інженерів "працювати за кордоном наполегливо, але ніколи не забувати про Тайвань".



