ЄС намагається виправити проблему з cookies, яку сам спричинив

Європейський союз, який ще у 2009 році запровадив правила для cookies і через це з'явилися надокучливі банери на сайтах, нарешті може розв'язувати цю проблему завдяки новим змінам від Єврокомісії.

Зміни входять до нового цифрового пакета (Digital Package), який спрощує цифрові правила ЄС і підтримує інновації. Що стосується cookies, замість окремих банерів на кожному сайті користувачі зможуть налаштовувати свої уподобання прямо у браузері.

Згідно з пропонованим пакетом, нові правила "дають користувачам реальний вибір, спрощують дизайн та встановлюють ефективні вимоги до згоди або відмови від неї". Комісія додає, що зміни також полегшать роботу підприємств і медіасервісів завдяки "білому списку" ситуацій, які не порушують приватність користувачів, але потрібні для надання послуг.

Якщо пропозиція Єврокомісії набуде чинності, користувачам буде достатньо всього один раз обрати "Так" або "Ні" щодо cookies, наприклад, на рівні браузера, після чого всі сайти автоматично прийматимуть цей вибір.

Вебсайти повинні будуть дотримуватися вибору користувачів щонайменше шість місяців. Крім того, Єврокомісія пропонує, щоб cookies для "нешкідливого" використання не показувалися у вигляді банерів із запитом згоди. До таких випадків, наприклад, належить збір статистики відвідувань сайтів.

Новий пакет передадуть до Європейського парламенту, де його мають схвалити 27 держав-членів ЄС. Процес затвердження може зайняти деякий час.

