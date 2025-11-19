Імпорт Індією російських алмазів за 9 місяців упав на 36% р/р, до $354 млн

Прямий імпорт алмазів з Росії до Індії в січні-вересні 2025 року впав на 36% р/р, становив $ 354,3 млн, повідомило міністерство торгівлі і промисловості Індії.

Роком раніше за цей період було ввезено алмазну сировину на суму $558 млн.

Динаміка поставок алмазів з Росії дещо покращилася: за підсумками січня-травня спад експорту в річному вираженні досягав 45%.

У вересні поставки російських алмазів були на рівні лише $12 млн.

Сумарний імпорт Індією алмазів за січень-вересень 2025 року, за даними статистики, оцінюють у $12,93 млрд, що на 11% нижче за дані річної давності ($14,6 млрд).

Найбільшим постачальником алмазів (у грошовому вираженні) в Індію з великим відривом залишається ОАЕ, за ОАЕ йдуть США, Гонконг і Бельгія. При цьому Гонконг до 2022 року, тобто до введення санкцій США щодо російської "АЛРОСА", поступався Росії за обсягами поставок.

Імпорт алмазів з ОАЕ за дев'ять місяців був на рівні річної давності, становив $6,55 млрд, зі США - впав на 33%, до $2 млрд, із Гонконгу - впав на 10%, до $1,97 млрд. Постачання з Бельгії скоротилися на 11%, до $1,5 млрд.

Імпорт російських алмазів до Індії почав знижуватися в річному зіставленні з квітня 2024 року, що може пояснюватися набуттям чинності санкцій G7 щодо російської алмазної продукції.

Індія є найбільшим виробником діамантів у світі, тут виробляють 9/10 усіх діамантів, переважно дрібних, основною сировиною для яких традиційно були російські камені. Після введення санкцій США і G7 прямий експорт алмазів з РФ ускладнився і частина російської сировини може надходити в ОАЕ, звідки ввозиться для ограновування в Індію - про існування такого механізму заявляв, зокрема, глава Rapaport Group Мартін Рапапорт.

За оцінкою Кімберлійського процесу, Росія, на яку припадає 29% світового видобутку (у грошовому вираженні), 2024 року експортувала 30,4 млн карат на суму $2,62 млрд. ОАЕ, де не ведеться видобуток, але створено світовий центр алмазної торгівлі, були найбільшим експортером з обсягом 85,7 млн каратів на $9,83 млрд.

