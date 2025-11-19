Російський «Новатек» продає скраплений газ у Китай зі знижкою 30-40% - Reuters

Російський виробник скрапленого природного газу «Новатек» з серпня знизив ціни на свої поставки на 30-40%, щоб заохотити китайських покупців придбати санкціонований газ з її проєкту «Арктик СПГ 2».

Про це повідомили Reuters джерела, обізнані з цим питанням, передає Укрінформ.

Як зазначає видання, ці закупівлі поклали край комерційній невизначеності щодо проєкту вартістю 21 млрд доларів, на який поширюються одні з найжорсткіших антиросійських санкцій, накладених США та Європою.

Компанія «Новатек», співвласниками якої є деякі з найближчих соратників Володимира Путіна, розпочала виробництво СПГ на заводі в грудні 2023 року. Однак до серпня цього року, коли вона знизила ціни для китайських покупців, їй не вдалося продати жодної партії.

Згідно з інформацією джерела в галузі, ознайомленого з угодою, газовиробник продав свій перший вантаж, який був доставлений 28 серпня, зі знижкою від 3 до 4 доларів, порівняно з азійською базовою ціною на СПГ, яка становить близько 11 доларів за мільйон британських термічних одиниць (БТЕ). Для наступних поставок - загалом 14 з серпня - китайські покупці продовжували отримувати значні знижки від 30% до 40%, повідомило друге джерело, ознайомлене з угодами. Це означає, що вантажі продаються за ціною від 28 до 32 мільйонів доларів, що значно нижче їх ринкової вартості, яка перевищує 44 мільйони доларів.

Reuters не вдалося встановити назви китайських компаній, які їх придбали, а «Новатек» не відповіла на запит про коментар.

Більша частина нафти і газу РФ не підпадає під прямі західні санкції. А Китай є найбільшим у світі покупцем її енергетичного експорту. Однак попередник Трампа, президент Джо Байден, запровадив санкції щодо «Арктик СПГ 2», а також пов'язаних з ним підприємства та суден в грудні 2023 року.

Французький партнер TotalEnergies згодом вийшов з проєкту, хоча дві найбільші енергетичні компанії Китаю - China National Petroleum Corp і China National Offshore Oil Corporation - залишилися, кожна з яких має 10% акцій. Досі Вашингтон не вжив заходів для покарання китайських компаній, які беруть участь у закупівлі «Арктик СПГ 2».

До серпня, не маючи покупця, вантажі з проєкту перебували в морі або переправлялися на склади, що, за даними трейдерів, коштувало «Новатек» мільйони доларів.

Уряд Китаю схвалив ці закупівлі, повідомили два високопоставлені китайські джерела в галузі. А китайський портал реєстрації підприємств показує, що термінал СПГ Бейхай на півдні Китаю, куди доставляються вантажі, управляється державною монополією в галузі енергетичної інфраструктури PipeChina.

На запитання, чи надавав уряд вказівки щодо імпорту і чи не побоюється він, що Вашингтон може накласти санкції на PipeChina, яка управляє більшістю нафтогазової інфраструктури країни, пресслужба міністерства закордонних справ Китаю не дала прямої відповіді, але повторила, що Китай виступає проти односторонніх санкцій. «Енергетичне співробітництво між Китаєм і Росією є нормальним економічним і торговельним співробітництвом, вигідним для населення обох країн», - заявила пресслужба.

До серпня термінал Бейхай використовувався для імпорту газу з різних джерел і компаній, включаючи вісім партій СПГ із США в 2024 році. Але з серпня PipeChina відмовляється надавати іншим компаніям доступ до Бейхая, який фактично став ексклюзивним пунктом ввезення російського газу, повідомило третє китайське джерело, торговець, безпосередньо обізнаний у цій справі.

У жовтні уряд Великої Британії ввів санкції проти Бейхая.

Ситуацію ускладнює те, що Трамп, який неодноразово включав американський експорт енергоносіїв у торговельні угоди з партнерами, що прагнуть зменшити мита з боку США, висловив бажання продавати більше СПГ до Китаю. Західний енергетичний керівник, який продає газ до Китаю, повідомив Reuters, що США буде складно запровадити санкції проти PipeChina, оскільки це також заблокує продаж американського газу.

З лютого Китай не імпортував СПГ зі США через мита, введені під час торговельної війни між двома найбільшими економіками світу.