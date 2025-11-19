Фінансові новини
Єрмак повідомив про прибуття до Туреччини разом із Зеленським
16:47 19.11.2025
Голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив зранку 19 листопада, що прибув до Туреччини в складі делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським.
«Усі заплановані зустрічі відбуваються вчасно та в продуктивній робочій атмосфері. Я постійно спілкуюся з представниками адміністрації президента США, включно зі спеціальним посланцем Стівом Віткоффом. Разом із нашими американськими партнерами ми працюємо над тим, щоб припинити війну Росії проти України та забезпечити справедливий і міцний мир», - написав високопосадовець у мережі Х.
Президент України Володимир Зеленський цього тижня проводить міжнародне турне, в межах якого відвідав, зокрема, Францію, де провів переговори з лідером цієї країни Емманюелем Макроном.
18 листопада в Іспанії Зеленський отримав запевнення від прем'єр-міністра Педро Санчеса про надання військової та енергетичної допомоги Україні.
Візит Зеленського до Туреччини відбувається на тлі повідомлень, що адміністрація президента США Дональда Трампа таємно консультувалася з Росією над розробкою нового плану припинення війни в Україні. Про це повідомляє Axios із посиланням на американських та російських чиновників.
За даними видання, план США з 28 пунктів натхненний успішним просуванням щодо угоди в Газі. Високопоставлений російський чиновник заявив Axios, що Трамп оптимістично налаштований щодо плану. Поки що незрозуміло, як до нього ставитимуться Україна та її європейські прихильники.
Джерела Axios повідомляють, що 28 пунктів плану поділяються на чотири загальні категорії: мир в Україні, гарантії безпеки, безпека в Європі та майбутні відносини США з Росією та Україною. Однак незрозуміло, як план підходить до спірних питань, таких як територіальний контроль на сході України.
