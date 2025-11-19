Авторизация

Україна отримала всі системи ППО Skynex, які профінансувала Німеччина

Німецька збройна компанія Rheinmetall відправила всі оплачені урядом ФРН системи ППО Skynex до України. Про це заявив генеральний директор компанії Армін Паппергер, пише German Aid to Ukraine.

Зараз в Україні є чотири системи Skynex. Дві з них були передані наприкінці 2022 року, а ще дві - нещодавно.

За словами Паппергера, комплекси використовуються на заході України для захисту українських електростанцій. Їх застосовують проти російських баражуючих боєприпасів, далекобійних дронів та крилатих ракет.

У German Aid to Ukraine зазначили, що Skynex - це комплексна система протиповітряної оборони, спеціально розроблена для оборони на близькій відстані, де ракети не є ефективними.

В "українських" версіях всі компоненти системи були встановлені на вантажівках Rheinmetall HX (вантажівки зі знімними кузовами 8×8) для підвищення маневровості системи.

Skynex складається з різних компонентів, як-от система управління боєм Oerlikon Skymaster, тактичний радіолокаційний пристрій збору даних Oerlikon X-TAR3D та до чотирьох зенітних гармат Oerlikon Revolver Gun Mk3 (в Україні працюють саме моделі з чотирма гарматами).

Один комплекс здатний контролювати повітряний простір у радіусі до 50 кілометрів та вражати широкий спектр цілей у радіусі чотирьох кілометрів.

Паппергер нічого не сказав про майбутнє постачання саме цих систем ППО в Україну. При цьому системи Skyranger 35 на базі танка Leopard 1 від Rheinmetall очікуються, першу одиницю Україна отримає вже наступного тижня.

Контракт на постачання комплексу оцінюється у кілька сотень мільйонів євро. Його оплату здійснила неназвана країна Європейського Союзу коштом прибутку від заморожених російських активів.

Зазначимо, що система Skyranger 35 оснащена револьверною гарматою KDG 35/1000 калібру 35x228 зі скорострільністю 1000 пострілів за хвилину. Ефективна дальність стрільби становить до 4000 метрів. А снаряди мають можливість повітряного підриву, що дозволяє знищувати дрони та інші повітряні цілі.

За матеріалами: oboronka.mezha.ua
 

