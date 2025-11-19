Інфляція в єврозоні в жовтні сповільнилася до 2,1%, як і очікувалося

Споживчі ціни в єврозоні в жовтні збільшилися на 2,1% у річному виразі, йдеться у звіті статистичного управління Європейського союзу, що представило остаточні дані.

Таким чином, інфляція сповільнилася порівняно з попереднім місяцем, коли вона становила 2,2%.

Фінальна оцінка збіглася як з попередніми даними, так і з консенсус-прогнозом опитаних Trading Economics аналітиків.

Зростання вартості продуктів харчування в регіоні в жовтні сповільнилося до 2,5% з вересневих 3%, промислових товарів - до 0,6% з 0,8%. Зниження цін на енергоносії прискорилося до 0,9% з 0,4%.

Вартість послуг збільшилася на 3,4% після підвищення на 3,2% місяцем раніше.

Зростання споживчих цін без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс CPI Core) у жовтні залишилося на рівні 2,4% у річному виразі, що збіглося з очікуваннями експертів.

Споживчі ціни в єврозоні в жовтні підвищилися на 0,2% проти попереднього місяця. У вересні їх зростання в щомісячному виразі становило 0,1%.

Попередні дані про динаміку інфляції в єврозоні за листопад будуть оприлюднені 2 грудня.

