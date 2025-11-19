У зовнішньополітичній службі Європейського Союзу з'явився координатор з протидії "тіньовому флоту" РФ, що перевозить російську нафту в обхід санкцій. Про це повідомив у вівторок, 18 листопада, на брифінгу в Брюсселі високопосадовець ЄС.

Він пояснив, що нова посада створена для систематизації обміну даними про "тіньовий флот" між країнами-членами Євросоюзу з метою спільного напрацювання ефективніших заходів протидії.

Високопосадовець констатував факт систематичного обходу санкцій щодо російської нафти за допомогою "тіньового флоту" попри те, що Європейський Союз і партнери вносять дедалі більшу кількість його суден до чорних списків. Крім цього, незастраховані і старі судна створюють ризики для довкілля і безпеки на морі.

Чиновник визнав, що Євросоюз не має повної інформації про всі судна, задіяні в "тіньовому флоті", з низки причин. Наприклад, судна часто змінюють назви, структуру власності і країну реєстрації, ходять під фальшивими прапорами або прапорами держав-опортуністів.



Очільники МЗС країн ЄС обговорять посилення заходів проти "тіньового флоту"

Тема боротьби з "тіньовим флотом" і пов'язаних з ним способів "завдати шкоди російській економіці" буде однією з головних на засіданні Ради ЄС із закордонних справ 20 листопада в Брюсселі, повідомив високопосадовець.

Так, міністри закордонних справ обговорять можливі обмеження в рамках міжнародного морського права, спільні розслідування щодо підставних компаній і тіснішу координацію в боротьбі проти "тіньового флоту" з G7, партнерами і однодумцями.

У Брюсселі хочуть скористатися тим, що Вашингтон знову посилив санкційний тиск на Росію. "Зараз, коли США повернулися до санкційної політики і мають намір тісніше співпрацювати з країнами G7, з'явився новий, сильніший імпульс у питанні санкцій, в тому числі щодо "тіньового флоту", - заявив чиновник. На його думку, відновлення трансатлантичної співпраці посилює політичну вагу майбутніх рішень Євросоюзу в цьому питанні.



