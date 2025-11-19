ЄС спрямовує понад €140 мільйонів на розвиток українських технологій подвійного призначення - Міноборони

Євросоюз відкрив можливість спрямовувати кошти з програми Ukraine Facility на підтримку технологій подвійного призначення, завдяки чому фінансування зможуть отримати виробники навігаційних і комунікаційних систем та дронів.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Гвоздяр під час Rebuild Ukraine Expo, який відбувся у Варшаві, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Міноборони.

«Розширення Ukraine Facility на технології подвійного призначення - це результат кількох місяців спільної роботи України та ЄС. Він відкриває доступ до фінансового ресурсу, в першу чергу на суму в понад 140 млн євро, який ЄС спрямує з Ukraine Investment Framework на кредити та гранти для компаній. Завдяки цьому українські компанії зможуть швидше масштабуватися, залучати інвестиції і створювати продукти, що підсилюють стійкість України та всієї Європи», - підкреслила Гвоздяр.

Також зазначається, що на робочій зустрічі з директором Української служби в Генеральному директораті з питань європейського сусідства та переговорів з розширення Анною Ярош-Фріс та керівником відділу приватних інвестицій та стратегічних галузей промисловості України (Європейська комісія) Орестом Токачем розглянули практичні питання реалізації цього інструменту, потенційні обсяги фінансування та подальші кроки реалізації.

Під час панельної дискусії «Відкриття інвестицій у стратегічні галузі для посилення стійкості України» заступниця міністра оборони наголосила на тому, що підтримка критичних технологій і виробництв є спільним інтересом України та країн ЄС.

Крім цього, Гвоздяр у своєму виступі підкреслила масштаби та динаміку розвитку українського сектору подвійного призначення.

«Україна вибудовує сучасну, конкурентну, інноваційну оборонну та dual-use індустрію. Лише минулого року понад три тисячі підприємств виготовили продукції подвійного призначення на 5,5 млрд євро - і це лише частина того потенціалу, який ми сьогодні демонструємо нашим партнерам», - зазначила вона.

Також у межах візиту відбулася зустріч з представниками естонського бізнесу, під час якої розглянули питання поглиблення співпраці між оборонними індустріями України та Естонії.

Програма візиту до Польщі також включала зустріч із делегацією Об'єднаного комітету із закордонних справ, озброєння та торгівлі Австралії (JSCFADT). Сторони обговорили можливості поглиблення українсько-австралійської взаємодії в оборонній сфері.