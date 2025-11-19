Авторизация

Іспанія виділить ще 615 млн євро на військову допомогу Україні

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес у вівторок оголосив про плани своєї держави протягом місяця затвердити виділення 615 млн євро на військову допомогу Україні.

Про це він сказав під час спільного брифінгу з Володимиром Зеленським у Мадриді, повідомляє "Європейська правда".

"Я вже сказав президенту Зеленському, що протягом місяця Іспанія затвердить новий пакет військової допомоги Україні на 615 млн євро", - наголосив Санчес.

Він зазначив, що у рамках цієї суми 300 млн євро передбачено для виконання безпекової угоди, за якою Іспанія погодилась щорічно виділяти 1 млрд євро на військову підтримку Україні.

100 млн євро буде виділено в межах інструменту PURL із закупівлі державами НАТО у США зброї для України. 215 млн євро буде виділено через інструмент ЄС SAFE, що дозволить профінансувати закупівлю антидронної продукції, радарів та техніки, яка, зокрема, виробляється іспанськими підприємствами.

Президент Зеленський уточнив, що у пакет допомоги увійдуть, зокрема, ракети для систем ППО, а саме - 40 ракет для систем IRIS-T.
За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
 

