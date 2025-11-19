Авторизация

Іспанія запускає механізм для відбудови України на 200 млн євро

Уряд Іспанії запроваджує фінансовий інструмент допомоги Україні у відбудові вартістю загалом 200 мільйонів євро.

Як пише "Європейська правда", про це на пресконференції за підсумками зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Мадриді повідомив іспанський премʼєр-міністр Педро Свнчес.

За словами Санчеса, новий інструмент вартістю 200 мільйонів євро буде займатись відбудовою України та координуватиметься через окремий урядовий офіс.

"Протягом двох місяців цей офіс запрацює і буде допомагати в модернізації та розширенні інфраструктури, яка постраждала від російських атак. Зараз дуже критичний момент для українського суспільства, енергетичного сектора, а також транспорту", - додав він.

Іспанський премʼєр також сказав, що Іспанія спільно з ООН реалізують проєкт із відбудови системи центрального опалення в Україні вартістю приблизно 2 мільйони євро.

Санчес підсумував, що Іспанія загалом виділить на підтримку України 817 мільйонів євро, з них більшість, 615 мільйонів євро, - на військову підтримку України.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес раніше сказав, що допомога Україні з боку його країни цьогоріч сягне близько мільярда євро.
За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
 

