Найбільший НПЗ "Роснєфті" повністю зупинився після атаки українських дронів, – Reuters

Рязанський нафтопереробний завод "Роснєфті", один з найбільших у Росії, призупинив роботу після атаки українського дрона 15 листопада.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на три джерела в галузі.

"Очікується, що завод простоюватиме до кінця місяця. Відвантаження (нафтопродуктів) до 1 грудня не планується", - уточнило одне з джерел.

За даними співрозмовників агентства, через пожежу Рязанський НПЗ зупинив свій основний агрегат перегонки сирої нафти, річна потужність якого становить понад 8 мільйонів тонн, що дорівнює 48% загальної потужності заводу.

Ще один агрегат перегонки сирої нафти був зупинений внаслідок попередньої атаки українських дронів 24 жовтня, він забезпечував 26% потужностей нафтопереробного заводу.

Ремонт цього агрегату ще не завершено, решта агрегатів заводу також простоюють, підтвердили співрозмовники Reuters, не уточнивши причин.

У 2024 році Рязанський нафтопереробний завод переробив 13,1 мільйона тонн нафти, що становить 4,9% від загального обсягу переробки в Росії, та виробив 2,2 мільйона тонн бензину, 3,4 мільйона тонн дизельного палива та 4,3 мільйона тонн мазуту.

За матеріалами: БізнесЦензор
 

