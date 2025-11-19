Авторизация

У Польщі викрили перших причетних до вибухів на залізниці, - ЗМІ

Польські слідчі дізнались, хто купив дві SIM-картки для телефонів, що використовувались для підриву колії на перегоні Варшава-Люблін.

Зазначається, що офіцери поліції вилучили SIM-картки з пристроїв, що дозволило їм отримати доступ до паспортних даних, використаних для їх придбання.

SIM-картки були надіслані польським перевізником. При цьому, за даними ЗМІ, власник паспорта, через який придбали SIM-картки, не обов'язково є злочинцем.

Також стало відомо, що вибух на коліях, ймовірно, був ініційований дистанційно - за допомогою мобільних телефонів. Один пристрій здетонував, тоді як інший, з невідомих причин, не спрацював.

Згідно з інформацією RMF FM, це SIM-картки польського оператора. Це вирішальна зачіпка для встановлення осіб, які скоїли диверсію на коліях.

За словами речника Національної прокуратури, прокурора Пшемислава Новака, предметом розслідування є пошкодження інфраструктури залізничної лінії на маршруті Варшава Схід-Дорогуськ у період з 15 по 17 листопада.
За матеріалами: РБК-Україна
 

