Єврокомісар Кос назвала три аспекти подальшої роботи у питанні євроінтеграції країн-кандидатів

Європейський комісар з питань розширення Марта Кос назвала три аспекти роботи у питанні розширення Європейського союзу з метою подальшого просування на шляху європейської інтеграції країн-кандидатів.

Це випливає з виступу єврокомісара, який вона виголосила на першому в історії Європейського союзу форумі, присвяченому розширенню "Завершення формування Союзу, забезпечення нашого майбутнього". Саме Кос виступила ініціатором цього форуму.

"Я бачу три сильні сторони нашої роботи на нашому шляху вперед. По-перше, будь-який прогрес, якого ми досягнемо з нашими майбутніми державами-членами, має бути надійним: кандидати повинні повністю відповідати acquis (законодавству ЄС) та ефективно його впроваджувати. Не може бути жодних спрощених шляхів, і їх не буде", - сказала європейський комісар.

Кос розповіла, що її часто запитують, чи означатимуть "геополітичні суперечки, що ми повинні заплющувати очі та прийняти нових членів, незважаючи ні на що". "Ні, я кажу вам, що все навпаки: коли демократичні структури слабкі або верховенство права недосконале, це може відкрити двері для зловмисного впливу на корупцію та організовану злочинність. Наш союз побудований на довірі між його членами. Успішне розширення може відбутися лише тоді, коли існує довіра, побудована на досягненнях, заснованих на заслугах", - пояснила вона свою позицію.

Другим пунктом європейський комісар назвала готовність ЄС до нових членів. "Ми зараз працюємо над оглядом з питань готовності до вступу. Нам потрібно знати, який вплив матиме майбутнє розширення на ключові сфери політики, чи на наш бюджет та наші структури управління. Нам потрібно надати чіткі відповіді на занепокоєння та на занепокоєння наших громадян", - зазначила Кос.

Вона окремо назвала питання, які викликають занепокоєння у громадян ЄС щодо розширення. "Що означає розширення для нашої моделі соціального захисту? Як воно може посилити контроль над нашими кордонами? Як ми можемо забезпечити повагу до верховенства права після вступу та як ми забезпечимо безперебійне та ефективне функціонування союзу? Нам потрібно провести відкрите обговорення того, які гарантії ми впровадимо в майбутні договори про вступ, щоб гарантувати нашим громадянам, що цілісність нашого Союзу захищена", - деталізувала європейський комісар.

Кос висловила переконання, що в майбутніх угодах про вступ повинні бути такі гарантії, які можуть призвести до покарання в разі, коли нові держави-члени не поважають ті ж самі правила.

Крім того, вона наголосила на важливості комунікації у питанні підготовки до членства в ЄС нових держав. "Дві третини європейців кажуть нам, що вони наразі недостатньо поінформовані. Це проблема, яку ми повинні вирішити. Це спільна відповідальність наших держав-членів", - впевнена єврокомісар.

Третім пунктом Кос назвала "розширення розширення". "Країни-кандидати потребують часу для реформ, а іноді наші держави-члени потребують часу, щоб вирішувати". "Якщо ми не діятимемо швидко та рішуче, ми ризикуємо втратити контроль над безпекою та стабільністю на нашому власному континенті. І коли моя країна, Словенія, готувалася до членства в ЄС, це розглядалося переважно крізь призму процвітання. Сьогодні це також питання безпеки. Ми бачимо, що якщо наші сусіди обирають європейське майбутнє, вони зазнають нападу сьогодні" - констатувала вона.

За словами єврокомісара, для того, щоб захистити країни-кандидати від цих нападів, європейська інтеграція повинна стати "реальністю сьогодні, а не завтра". "Це стосується деяких ключових елементів Європейського Союзу, від єдиного ринку до енергетики та безпеки в галузі оборони", - пояснила Кос.

У цьому зв'язку вона навели приклад, повідомивши, що до 2027 року України та Молдова буде інтегрована в енергетичний ринок ЄС. "Ми не повинні соромитися думати про наступні кроки та про те, як ми можемо інтегрувати наші країни-кандидати в деякі інші структури", - переконана єврокомісар.

