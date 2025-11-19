Фінансові новини
- |
- 19.11.25
- |
- 02:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Віткофф прилетить до Туреччини для зустрічі з Зеленським в середу – ЗМІ
11:15 18.11.2025 |
"Спеціальний посланець США Стів Віткофф відвідає Туреччину в середу і приєднається до запланованих там переговорів з президентом України Володимиром Зеленським, повідомило у вівторок турецьке джерело", - написав Рашид в соцмережі Х.
Як повідомив раніше Зеленський, 19 листопада він відвідає Туреччину. "Готуємо активізацію перемовин, і в нас є напрацьовані рішення, які запропонуємо партнерам. Усіма силами наближати закінчення війни - це перший пріоритет України. Працюємо також, щоб відновити обміни та повернення полонених", - наголосив президент.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Пакунки доларів з операції "Мідас": банкам заборонено видавати такі обсяги коштів – НБУ
|Зеленський: Україна зможе отримати від Франції 8 систем ППО SAMP-T
|В ОП спростували повідомлення, що Умєров нібито відмовився повертатися в Україну
|Зеленський: Україна замовить 100 французьких винищувачів Rafale
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|У Польщі викрили перших причетних до вибухів на залізниці, - ЗМІ
|Єврокомісар Кос назвала три аспекти подальшої роботи у питанні євроінтеграції країн-кандидатів
|Віткофф прилетить до Туреччини для зустрічі з Зеленським в середу – ЗМІ
|Керівники ФРС розходяться в думках про подальшу ГКП за відсутності статданих
|Індія підписала контракт на імпорт у 2026 р. близько 2,2 млн тонн СВГ зі США
|У ЄС запрацюють нові правила позбавлення безвізового режиму
Бізнес
|Valve представила Steam Frame: чіткіше зображення в напрямку погляду та SteamOS на ARM
|Valve представила Steam Controller: магнітні стіки, стійкі до дрифту, та інші цікаві технології
|Steam Machine: Valve представила нову консоль, конкурента Xbox та PlayStation
|AMD представила Ryzen 5 7500X3D — найвигідніший ігровий процесор з 3D V-Cache на платформі AM5
|GM просить постачальників автозапчастин відмовитися від комплектуючих з Китаю, - Reuters
|Дослідження The Washington Post: ChatGPT каже «так» у 10 разів частіше за «ні»
|OpenAI представила GPT-5.1: розгалуження на дві гілки для кращого спілкування або складних завдань