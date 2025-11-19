Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Віткофф прилетить до Туреччини для зустрічі з Зеленським в середу – ЗМІ

Спецпосланник президента США Стів Віткофф в середу прибуде до Туреччини для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, повідомив кореспондент Reuters на Близькому Сході Ахмед Рашид.

"Спеціальний посланець США Стів Віткофф відвідає Туреччину в середу і приєднається до запланованих там переговорів з президентом України Володимиром Зеленським, повідомило у вівторок турецьке джерело", - написав Рашид в соцмережі Х.

Як повідомив раніше Зеленський, 19 листопада він відвідає Туреччину. "Готуємо активізацію перемовин, і в нас є напрацьовані рішення, які запропонуємо партнерам. Усіма силами наближати закінчення війни - це перший пріоритет України. Працюємо також, щоб відновити обміни та повернення полонених", - наголосив президент.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0924
  0,0501
 0,12
EUR
 1
 48,7914
  0,1921
 0,39

Курс обміну валют на вчора, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7623  0,07 0,16 42,3052  0,05 0,11
EUR 48,5855  0,01 0,02 49,2052  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0850  0,01 0,01 42,1200  0,01 0,02
EUR 48,8200  0,06 0,12 48,8450  0,05 0,11

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес