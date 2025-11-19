Авторизация

Керівники ФРС розходяться в думках про подальшу ГКП за відсутності статданих

Керівники Федеральної резервної системи (ФРС) розходяться в думках щодо подальшого напряму грошово-кредитної політики за відсутності економічної статистики, публікація якої була відкладена через шатдаун у США.

Заступник голови американського ЦБ Філіп Джефферсон зазначив напередодні, що вбачає можливість як закріплення підвищеної інфляції в США, так і ослаблення ринку праці - ризики, що потребують різного підходу в плані ГКП.

"Динаміка балансу ризиків зазначає необхідність повільного зниження ставки Федрезервом", - заявив Джефферсон під час виступу у Федеральному резервному банку (ФРБ) Канзас-Сіті.

Тим часом член ради керуючих ФРС Крістофер Воллер заявив у понеділок, що Федрезерву слід знову опустити ставку в грудні. Воллер відзначив сигнали ослаблення ринку праці, додавши, що не побоюється прискорення інфляції або суттєвого зростання інфляційних очікувань.

"Оскільки інфляція близька до цільового показника ФРС і є свідчення погіршення ситуації на ринку праці, я виступаю за чергове зниження базової ставки на 25 б.п. у грудні", - заявив він на заході в Лондоні.

"Я сфокусований на ринку праці, що послаблюється вже кілька місяців, і малоймовірно, що звіт за вересень, який буде оприлюднено цього тижня, або якісь інші дані найближчим часом змінять мою думку щодо необхідності зниження ставки", - сказав Воллер.

Бюро статистики (BLS) міністерства праці має намір опублікувати звіт щодо американського ринку праці за вересень у четвер. Раніше Білий дім попередив, що дані за жовтень можуть узагалі ніколи не вийти через порушення збору інформації в період шатдауну.

Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки ФРС, вірогідність її зменшення на 25 базисних пунктів у грудні оцінюється ринком наразі в 46,6% проти 62,4% тижнем раніше, за даними CME FedWatch.

Очікування зниження ставки зменшилися минулого тижня після висловлювань низки членів керівництва американського ЦБ. Зокрема, президент ФРБ Канзас-Сіті Джеффрі Шмід заявив, що подальше пом'якшення політики американським ЦБ може більшою мірою сприяти закріпленню підвищеної інфляції в США, ніж підтримати ринок праці.

Раніше два головних "голуба" в керівництві Федрезерву - глави ФРБ Міннеаполіса і Сан-Франциско Ніл Кашкарі та Мері Дейлі - дали зрозуміти, що схиляються до збереження ставки на колишньому рівні на майбутньому засіданні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

