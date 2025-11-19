Авторизация

Індія підписала контракт на імпорт у 2026 р. близько 2,2 млн тонн СВГ зі США

Нафтові компанії Індії підписали першу в історії угоду про імпорт у 2026 році близько 2,2 млн тонн скрапленого вуглеводневого газу зі США, повідомляє пресбюро уряду республіки з посиланням на міністра нафти і природного газу Шрі Хардіпа Сінгха Пурі.

Зазначається, що цей обсяг становить майже 10% річного імпорту СВГ до Індії та є першим подібним структурованим контрактом на постачання СВГ зі США.

"Індія послідовно працює над забезпеченням доступних і надійних поставок скрапленого нафтового газу шляхом диверсифікації джерел. У рамках цих зусиль група представників IndianOil, Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) і Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) відвідала Сполучені Штати з 21 до 24 липня 2025 року і провела переговори з великими американськими виробниками. Ці переговори (...) успішно завершилися укладенням контракту", - йдеться в повідомленні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0924
  0,0501
 0,12
EUR
 1
 48,7914
  0,1921
 0,39

Курс обміну валют на вчора, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7623  0,07 0,16 42,3052  0,05 0,11
EUR 48,5855  0,01 0,02 49,2052  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0850  0,01 0,01 42,1200  0,01 0,02
EUR 48,8200  0,06 0,12 48,8450  0,05 0,11

