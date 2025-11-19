Індія підписала контракт на імпорт у 2026 р. близько 2,2 млн тонн СВГ зі США

Нафтові компанії Індії підписали першу в історії угоду про імпорт у 2026 році близько 2,2 млн тонн скрапленого вуглеводневого газу зі США, повідомляє пресбюро уряду республіки з посиланням на міністра нафти і природного газу Шрі Хардіпа Сінгха Пурі.

Зазначається, що цей обсяг становить майже 10% річного імпорту СВГ до Індії та є першим подібним структурованим контрактом на постачання СВГ зі США.

"Індія послідовно працює над забезпеченням доступних і надійних поставок скрапленого нафтового газу шляхом диверсифікації джерел. У рамках цих зусиль група представників IndianOil, Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) і Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) відвідала Сполучені Штати з 21 до 24 липня 2025 року і провела переговори з великими американськими виробниками. Ці переговори (...) успішно завершилися укладенням контракту", - йдеться в повідомленні.