У ЄС запрацюють нові правила позбавлення безвізового режиму

Рада Європейського Союзу остаточно схвалила оновлений механізм призупинення безвізового режиму з третіми країнами, про це повідомила пресслужба Ради ЄС. Відтепер, згідно з нововведеннями, держава може втратити візові привілеї з Євросоюзом, якщо вона торгує "золотими паспортами", або вдається до грубих порушень прав людини. "Змінені правила дозволять ЄС швидше та рішучіше реагувати на ситуації, коли безвізовим режимом зловживають або він діє проти його інтересів", - заявила Рада ЄС у понеділок, 17 листопада.

Механізм призупинення безвізового режиму ЄС з третіми країнами діє з 2013 року. Якщо досі головною підставою для цього був суттєвий наплив нелегальних мігрантів, то тепер Брюссель зможе призупинити безвіз, якщо країна не дотримується принципів візової політики ЄС. Ще однією причиною є наявність у третіх країнах програм інвестиційного громадянства, так званих схем видачі "золотих паспортів", коли громадянство держави надається в обмін на певну суму чи інвестиції особам, які з цією країною не мають "справжніх зв'язків". Окрім того, візова лібералізація буде також припинена у випадку погіршення двосторонніх відносин ЄС з країною, "наприклад, через порушення прав людини".

Нові правила передбачають і спрощену процедуру запуску механізму призупинення безвізу. Раніше для цього було необхідно, щоб кількість випадків відмови у в'їзді до ЄС або перевищення терміну перебування на його території, а також кількість необґрунтованих заяв про надання притулку або серйозних кримінальних правопорушень становила 50 відсотків. Відтепер, якщо цей рівень сягне 30 відсотків, то це вже вважатиметься "суттєвим збільшенням" і призведе до скасування безвізу.

Привілеїв позбавлятимуть посадовців і дипломатів

Призупинення безвізу - тимчасовий захід, який дає ЄС та зацікавленій третій країні час для того, щоб обговорити та усунути проблеми, які виникли. Якщо наразі призупинення запроваджується спочатку на дев'ять місяців з потенційним продовженням на 18 місяців, то в оновленому механізму це робитиметься спочатку на 12 місяців з можливістю продовження на 24 місяці.

Новий механізм також передбачає вибірковий підхід до того, кого саме позбавлятимуть права вільно подорожувати до ЄС. "Наразі діють правила, згідно з якими при продовженні початкового періоду призупинення безвізового режиму стосується всіх громадян. Проте відповідно до нових правил додатковий 24-місячний термін призупинення не зачіпатиме все населення. Натомість ЄС може вирішити продовжити застосовувати ці заходи щодо державних посадовців і дипломатів", - пояснюють у Раді ЄС.

Нові правила призупинення безвізового режиму з третіми країнами запрацюють на двадцятий день після їх публікації в Офіційному журналі ЄС. З того дня вони стануть обов'язковими для всіх державах-членах ЄС. Вони застосовуватимуться до 61 країни, які наразі мають безвізовий режим з ЄС, включаючи Україну, Молдову та Грузію.