Китай допоміг Білорусі з виробництвом зброї для РФ - BelPol

Китай допоміг Білорусі налагодити виробництво близько пів мільйона заготовок для снарядів, які надходять до Росії. Про це заявив громадський представник організації колишніх співробітників білоруських силовиків BelPol Матвій Купрейчик під час форуму Острозьких, який проходив в Україні з 11 до 15 листопада, повідомляє кореспондент DW.

"Китай допоміг білоруському режиму налагодити виробництво 240 тисяч 152-міліметрових артилерійських снарядів та 240 тисяч 122-міліметрових ракет для російської системи ГРАД. Це дані за рік. Таким чином на одному білоруському підприємстві виробляється щонайменше пів мільйона снарядів", - сказав він, уточнивши, що йдеться про снаряди без вибухівки всередині.

Китай продав Білорусі лінії для виробництва заготовок для снарядів - BelPol

За даними Купрейчика, на даний момент режим Лукашенка не має можливості самостійно створювати вибухівку, оскільки не має жодних виробничих потужностей. "Тому виробляють болванки, тобто пустий снаряд", - зазначив він.

Представник BelPol зазначив, що Білорусь змогла виробляти ці заготовки завдяки тому, що Китай продав Білорусі лінії для їхнього складання. "Цікаво, що білоруські інженери не змогли самі встановити цю лінію з виробництва боєприпасів. Для цього Китай направив до Білорусі десятеро своїх інженерів, які встановили її. Вона вже існує. І дуже цікавий момент полягає в тому, що Китай був настільки зацікавлений у встановленні цієї лінії, що зараз розмістив своїх працівників на двох білоруських підприємствах, які сидять на цих підприємствах і контролюють процес", - наголосив він.

При цьому, за словами Купрейчика, заготовки виготовляються в Білорусі лише за державним оборонним замовленням Російської Федерації. "Це єдиний нині покупець, у режиму Лукашенка немає альтернативи", - зазначив він.

Нагадаємо, минулого тижня міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен заявив, що Китай значною мірою фінансує воєнні зусилля Росії, що підвищує загрозу безпеці Європи та є викликом для НАТО. "Він постачає військові компоненти, співпрацює в оборонній промисловості, організовує спільні військові навчання та інші різноманітні масштабні заходи в Арктиці, Індо-Тихоокеанському регіоні та Європі", - наголосив Хяккянен.