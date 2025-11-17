Фінансові новини
Мерц попередив про «глибокий розкол» у відносинах Європи з США
16:58 17.11.2025 |
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що у відносинах Європи і США з'явився "глибокий розкол", а також попередив про загрозу з боку Китаю та системні виклики світовому порядку, які вимагають єдиної європейської відповіді.
Заяву очільника німецького уряду наводить The Guardian, повідомляє "Європейська правда".
У своїй промові на економічному саміті Süddeutsche Zeitung Мерц підкреслив, що Німеччина стикається з "глибоким розривом у трансатлантичних відносинах, який ставить під сумнів майже все, що ми вважали правильним і необхідним протягом десятиліть".
Він також попередив про загрозу з боку Китаю, сказавши, що режим в Пекіні "стає дедалі агресивнішим зовні, а всередині - більш репресивним".
Канцлер також говорив про необхідність цифровізації та модернізації німецької держави, а також про усунення "надмірної" бюрократії в ЄС, яка, на його думку, може "поставити під загрозу загальний успіх" єдиного ринку ЄС.
Він заявив, що "новий фундаментальний світовий порядок" тільки зароджується, що знаменує кінець "розумної визначеності" життя останніх кількох десятиліть.
"Ми стоїмо перед міжнародними викликами, на які ми, європейці, повинні відповісти разом, маючи можливість захистити себе", - сказав він, додавши, що Європа стикається з "постійними" загрозами своїй демократії та свободам.
Мерц також говорив про необхідність для Німеччини та Європи стати більш "суверенними" в галузі нових технологій, підкресливши необхідність тісної співпраці з Францією, Польщею і Великою Британією, навіть після Brexit.
Він також детально розповів про виклики для світової торгівлі, заявивши, що з приходом до влади Дональда Трампа в США "ми фактично спостерігаємо спробу зруйнувати Світову організацію торгівлі".
"Я хочу протистояти цьому", - зауважив Мерц.
Нагадаємо, 5 листопада в Німеччині відбулось перше засідання новоствореної Ради національної безпеки.
На першому засіданні Ради з нацбезпеки Німеччини основну увагу приділили ухваленню "міжвідомчого плану дій щодо протидії гібридним загрозам".
Плани щодо створення Національної ради безпеки лунали у Німеччині ще в 2023 році. Але розбіжності щодо місця розташування між соціал-демократами колишнього канцлера Олафа Шольца і його основним коаліційним партнером, партією "Зелені", зрештою зірвали цей план.
