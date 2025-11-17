У Польщі пошкодили залізницю на маршруті до кордону з Україною. Туск заявив про акт саботажу

У Польщі 16 листопада було пошкоджено залізницю на маршруті до кордону з Україною. Про це повідомило RMF24.

Вранці у неділю машиніст поїзда повідомив про пошкодження залізничної інфраструктури в Жичині, Гарволинського повіту, Мазовецького воєводства. Медіа зазначило, що ця ділянка важливої залізничної лінії № 7 з'єднує Варшаву з прикордонним переходом у Дорогуську на кордоні з Україною. Через неї курсують, зокрема, поїзди, що прямують до Любліна, Хелма та далі в Україну.

"На жаль, найгірші підозри підтвердилися. Акт саботажу стався на маршруті Варшава - Люблін (село Міка). Вибуховий пристрій здетонував та зруйнував залізничну колію. На місці події працюють служби та прокуратура. Пошкодження також виявлено на тому ж маршруті, ближче до Любліна", - повідомив очільник польського уряду.

