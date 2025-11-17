Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Польщі пошкодили залізницю на маршруті до кордону з Україною. Туск заявив про акт саботажу

У Польщі 16 листопада було пошкоджено залізницю на маршруті до кордону з Україною. Про це повідомило RMF24.

Вранці у неділю машиніст поїзда повідомив про пошкодження залізничної інфраструктури в Жичині, Гарволинського повіту, Мазовецького воєводства. Медіа зазначило, що ця ділянка важливої залізничної лінії № 7 з'єднує Варшаву з прикордонним переходом у Дорогуську на кордоні з Україною. Через неї курсують, зокрема, поїзди, що прямують до Любліна, Хелма та далі в Україну.
"На жаль, найгірші підозри підтвердилися. Акт саботажу стався на маршруті Варшава - Люблін (село Міка). Вибуховий пристрій здетонував та зруйнував залізничну колію. На місці події працюють служби та прокуратура. Пошкодження також виявлено на тому ж маршруті, ближче до Любліна", - повідомив очільник польського уряду.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Польща
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0670
  0,0247
 0,06
EUR
 1
 48,7872
  0,1963
 0,40

Курс обміну валют на сьогодні, 10:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6940  0,01 0,02 42,2570  0,00 0,00
EUR 48,5947  0,00 0,00 49,1917  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0800  0,07 0,18 42,1100  0,08 0,18
EUR 48,7600  0,06 0,12 48,7900  0,07 0,14

