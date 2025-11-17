АР: Майк Помпео увійшов до наглядової ради компанії Fire Point, яку пов’язують із Міндічем

Колишній державний секретар США (2018-2021) Майк Помпео приєднався до новоствореної наглядової ради української оборонної компанії Fire Point, яку пов'язують з бізнесменом та співзасновником студії «Квартал 95» Тимуром Міндічем, який нині є фігурантом розслідування НАБУ щодо корупційної схеми у сфері енергетики.

Як повідомляє агентство AP з посиланням на керівництво компанії, 12 листопада Fire Point створила наглядову раду, до її складу увійшов Помпео, а також ще три неназвані особи.

«Ми вирішили, що оскільки ми зростаємо у велику міжнародну компанію, ми повинні забезпечити дотримання найчіткіших та найкращих корпоративних стандартів...Ми розвиваємося як компанія, і нам потрібна мудра дорадча рада, яка допоможе нам налагодити цю роботу», - сказала Ірина Терех, головний технічний директор Fire Point.

Як пише АР, Fire Point будує новий завод у Данії та залучає до роботи відомих діячів галузі, однак громадська увага залишається пильною під час розслідування корупції, яке триває. Керівники Fire Point наполягають, що їм нема чого приховувати, і вони працюють за суворими протоколами воєнного стану, навіть замовляючи незалежний аудит, щоб заспокоїти слідчих. Критики, однак, ставлять під сумнів непрозоре походження компанії та монополію на її контракти з Міністерством оборони, а також вказують на ймовірні зв'язки з Тимуром Міндічем.

«Загалом добре, що вони над цим працюють. Ми, як компанія, повністю підтримуємо той факт, що це розслідування відбувається», - сказала Терех.

Вона додала, що Fire Point доручила великій міжнародній фірмі провести незалежний аудит свого ціноутворення та виробництва, щоб розвіяти занепокоєння.

Видання The Kyiv Independent компанію Fire Point з бізнесменом, співвласником студії «Квартал 95» Тимуром Міндічем і в серпні повідомило, що НАБУ перевіряє можливе завищення нею цін на дрони для Міноборони. Представники Fire Point заявляли, що перевірка базується на чутках опонентів, стосується шести компаній і запевняють, що Міндіч, колишній бізнес-партнер президента України, до виробника не причетний. У НАБУ і САП заявили, що не ведуть розслідування щодо ракет «Фламінго».

Радіо Свобода зверталося до Fire Point за поясненнями, але отримало відповідь, що це поки неможливо через щільний робочий графік керівника.







