- 17.11.25
- 18:13
Трамп анонсував законопроєкт про «дуже суворі санкції» проти країн, що ведуть бізнес із Росією
08:35 17.11.2025
Президент США Дональд Трамп заявив про підготовку нового законопроєкту, який передбачає запровадження "дуже суворих санкцій" проти будь-якої країни, що продовжує вести бізнес із Росією, передає Reuters.
Під час розмови з журналістами Трамп підтвердив, що республіканці працюють над законодавчою ініціативою щодо посилення економічного тиску на Росію через її торговельних партнерів. За словами президента, він особисто запропонував цю ідею.
"Як ви знаєте, я запропонував це, тому проти будь-якої країни, яка веде бізнес з Росією, будуть застосовані дуже суворі санкції", - сказав Трамп.
За його словами, законодавці розглядають можливість включити Іран до цього списку. Він уточнив, що рішення щодо Тегерана може бути ухвалене в процесі доопрацювання законопроєкту.
