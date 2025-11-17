Фінансові новини
17.11.25
18:13
RSS
Гренландія обмежує права іноземців на володіння нерухомістю через зазіхання США
10:45 17.11.2025 |
Парламент Гренландії схвалив нові правила володіння нерухомістю іноземцями на тлі зростання інтересу до нерухомості в країні з боку США.
Про це повідомляє The Local, пише "Європейська правда".
Вся земля в Гренландії належить державі і не може бути придбана, але фізичні особи можуть отримати право на користування конкретною ділянкою. Однак нерухомість можна купувати і продавати.
Нові правила ускладнюють іноземним громадянам отримання дозволу на використання земельної ділянки та придбання нерухомості.
Законопроєкт був поданий після того, як влада помітила "певний інтерес" з боку іноземців до придбання нерухомості в Гренландії.
Зокрема, місцеві ЗМІ писали, що агенти з нерухомості в Гренландії помітили різке зростання інтересу з боку американців, які бажають придбати землю в цій країні.
Це сталося після неодноразових заяв президента Дональда Трампа протягом останнього року про те, що він хоче взяти під контроль Гренландію.
Гренландські політики внесли у січні внесли законопроєкт, який ускладнює іноземним громадянам придбання землі та нерухомості, швидко відреагувавши на настрої Трампа.
Згідно з новим законом, лише гренландські, фарерські або данські компанії чи фізичні особи можуть отримати дозвіл на використання землі або придбання нерухомості в Гренландії.
Особи, які не мають данського громадянства (яке також надається жителям Гренландії), повинні проживати в Гренландії та сплачувати податки протягом щонайменше двох років.
Покупці, які не відповідають критеріям, але мають надію на придбання нерухомості, можуть звернутися до уряду за спеціальним дозволом.
Порушення закону, який набере чинності в січні 2026 року, може призвести до накладення штрафу.
Як відомо, з моменту вступу на посаду президента США Дональда Трампа відносини між Данією та США стали напруженими. Це сталося на тлі того, що Трамп висловив своє бажання захопити Гренландію, багату на ресурси данську територію в Арктиці, посилаючись на "міркування безпеки".
І Данія, і Гренландія наполягають, що острів не продається і що він сам вирішуватиме своє майбутнє.
