КНДР різко скоротила постачання снарядів до Росії, а їхня якість знизилась — ГУР

 

У 2025 році Північна Корея більш ніж удвічі зменшила обсяги передачі артилерійських боєприпасів російській армії. Про це агенству Reuters повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький. Він пояснив, що причиною стало виснаження запасів у Пхеньяні.

За словами Скібіцького, починаючи з 2023 року та протягом наступного КНДР поставила Росії приблизно 6,5 мільйона артилерійських снарядів. Це дозволяло підтримувати високий рівень інтенсивності обстрілів на фронті. Однак у поточному році ситуація змінилася - кількість відправлених боєприпасів значно знизилася.

Посадовець уточнив, що у вересні 2025 року не було зафіксовано жодної партії снарядів з Північної Кореї. У жовтні постачання відновилися, але вони залишалися обмеженими. При цьому близько половини боєприпасів виявилися настільки застарілими, що їх доводилося модернізувати на російських заводах.

За даними відкритих джерел, КНДР постачає Росії артилерійські боєприпаси калібрів 122 мм, 130 мм, 152 мм, 170 мм, а також мінометні міни калібрів 82 мм, 120 мм і 140 мм. Крім того, відомо про постачання ракет для РСЗВ різних типів.

До слова, нещодавно "Українська Бронетехніка" та чеська CSG запустили виробництво снарядів великого калібру в Україні. За даними чеської компанії, український виробник отримав технологічну документацію та розробки від CSG і вже розпочав серійний випуск снарядів для танків і артилерійських систем.
За матеріалами: oboronka.mezha.ua
Ключові теги: Росія, КНДР
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0670
  0,0247
 0,06
EUR
 1
 48,7872
  0,1963
 0,40

Курс обміну валют на сьогодні, 10:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6940  0,01 0,02 42,2570  0,00 0,00
EUR 48,5947  0,00 0,00 49,1917  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0800  0,07 0,18 42,1100  0,08 0,18
EUR 48,7600  0,06 0,12 48,7900  0,07 0,14

