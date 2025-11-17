The Economist опублікував прогноз головних подій 2026 року

Журнал The Economist опублікував щорічну обкладинку-ребус з аналізом, припущеннями та прогнозами на 2026 рік.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Economist.

«Щолистопада ми публікуємо наш щорічний прогнозний путівник на наступний рік «The World Ahead». У цьогорічному випуску наші кореспонденти та запрошені експерти розглядають невизначені глобальні перспективи в геополітиці, економіці, технологіях та культурі; аналізують, як зміна глобальних норм президентом США Дональдом Трампом означає проблеми для Європи та можливості для Китаю; та з нетерпінням чекають космічних місій, відеоігор та вдосконалених препаратів для схуднення», - пише видання.

На оприлюдненій обкладинці також можна побачити фігуру президента України Володимира Зеленського з біноклем у правій руці серед вибухів на пострілів, а також ракети, дрони, бомби, літаки й танки.

За словами редактора видання Тома Стендіджа, журнал малюнками позначив десять основних тенденцій та тем, за якими варто стежити в наступному році.

1. «250-річчя Америки»

В країні, де Трамп продовжуватиме жорстку політику тарифів, республіканці та демократи описуватимуть одну й ту саму країну, яка святкуватме свої 250 років, непримиримо різними термінами, а виборці потім винесуть свій вердикт на проміжних виборах.

2. «Геополітичний дрейф»

Старий глобальний порядок продовжить руйнуватися, поки аналітики вирішують чи світ перебуває у «новій холодній війні» чи від угоди Трампа розділять планету на «сфери впливу».

3. «Війна чи мир?»

Конфлікти в Україні, Судані та М'янмі продовжуватимуться, а Росія і Китай провокуватимуть ескалацію в Європі та в Південнокитайському морі. Напруженість зростатиме в Арктиці, космосі та кіберпросторі.

4. «Проблеми для Європи»

Вона повинна збільшити витрати на оборону, утримати Америку на своєму боці, стимулювати економічне зростання та боротися з величезними дефіцитами.

5. «Можливості для Китаю»

Політика Трампа «Америка понад усе» відкриє нові можливості для Китаю посилити свій глобальний вплив.

6. «Економічні побоювання»

Економічна політика Трампа сповільнить глобальне зростання, ризик кризи ринку облігацій зростатиме.

7. «Занепокоєння щодо штучного інтелекту»

Масштабні витрати на ШІ можуть приховувати економічну слабкість в Америці. Технологія матиме широкий економічний вплив, але занепокоєння щодо впливу ШІ на скорочення робочих місць поглибиться.

8. «Змішана кліматична картина»

Глобальні викиди, ймовірно, досягнуть піку, а чисті технології процвітають на всьому глобальному півдні, де фірми досягнуть або перевищать свої кліматичні цілі.

9. «Спортивні цінності»

Чемпіонат світу з футболу 2026, попри свої напружені стосунки, приймуть Америка, Канада та Мексика.

10. «Як Оземпік, але ще кращий»

З'являються кращі та дешевші препарати для схуднення на основі GLP-1.