США скасували мита на низку продуктів харчування

 

Президент США Дональд Трамп 14 листопада своїм указом скасував мита на велику кількість найменувань продуктових товарів, зокрема, яловичину, помідори, банани та каву.

Як передає Укрінформ, про це повідомило AP.

"Президент Дональд Трамп оголосив у п'ятницю, що скасовує мита на яловичину, каву, тропічні фрукти та широкий спектр інших товарів - цей драматичний крок відбувається на тлі зростаючого тиску на його адміністрацію щодо ефективнішої боротьби з високими споживчими цінами", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, таким чином президент Трамп вперше після повернення до Овального кабінету фактично визнав негативний вплив свого улюбленого економічного засобу (мит - ред.) на споживчі ціни. Упродовж понад пів року Трамп відмовлявся говорити про те, що мита призводять до здорожчання продуктів.

Виконавчий указ Трампа та додаток із переліком продуктів опубліковані на сайті Білого дому.

На запитання щодо того, як його мита сприяють зростанню споживчих цін, Трамп зазначив: "Я кажу, що в деяких випадках вони можуть мати такий ефект".

Експерти вважають, що на позицію Трампа могли вплинути результати місцевих виборів у деяких штатах, на яких кандидати від Республіканської партії зазнали дошкульних поразок. Економічна політика Трампа була одним з найпопулярніших варіантів в опитуваннях, чому виборці Трампа не хотіли голосувати за його соратників.
